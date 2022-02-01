Иван Воронцов: "Культура - это очаг, который греет людей"

В течении всего вчерашнего дня поздравления принимали работники культуры. Так, руководитель регионального исполнительного комитета Партии "Единая Россия" Иван Воронцов поздравил с профессиональным праздником начальника управления культуры Архангельска Наталью Зарубину.
"Наталья Ивановна, хочется поздравить всех работников культуры Архангельска в вашем лице и поблагодарить за эту крайне важную работу. Для каждого человека культурные центры и мероприятия имеют большое значения и издавна являются местом притяжения людей. Уличные мероприятия в День Победы, День города, Новый Год собирают тысячи людей вместе.
Можно сказать, что культура это тот очаг, который греет людей. Ведь приходя домой, каждый хочет отстраниться от рабочих проблем и как-то разгрузить себя. Многие смотрят для этого телевизор, но лучше всего в этом помогают культурные мероприятия. Концерт с живой музыкой или театрализованное представление позволяют забыть обо всех проблемах и с головой погрузиться в искусство. И конечно, в этом большая заслуга управления культуры и всех её сотрудников", - сказал Иван Воронцов.
В свою очередь, Наталья Ивановна выразила благодарность реготделению партии и депутатам от "Единой России" за своевременную отзывчивость и поддержку в решении проблем учреждений культуры.