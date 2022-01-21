Губернатор Цыбульский на 5-ом место по популярности в соцмедиа

Февральский рейтинг глав российских регионов подготовила компания «Медиалогия», исследующая частоту упоминаний той или иной персоны в социальных сетях (туда пока входят запрещенные в России Instagram и Facebook).
Впереди Александра Витальевича только глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, подмосковный Андрей Воробьев и крымский Сергей Аксенов.
Общее число упоминаний главы Помрья за февраль месяц – 30 7100.
Наблюдатели полагают что определенную роль сыграла быстрота реакции Александра Цыбульского на современные вызовы – приглашение к приему беженцев с востока Украины, предотвращение последствий западных санкций для региональной экономики, контроль за ростом цен на товары первой необходимости и пр.