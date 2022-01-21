Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Губернатор Цыбульский на 5-ом место по популярности в соцмедиа

Февральский рейтинг глав российских регионов подготовила компания «Медиалогия», исследующая частоту упоминаний той или иной персоны в социальных сетях (туда пока входят запрещенные в России Instagram и Facebook).

Впереди Александра Витальевича только глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, подмосковный Андрей Воробьев и крымский Сергей Аксенов.

Общее число упоминаний главы Помрья за февраль месяц – 30 7100.

Наблюдатели полагают что определенную роль сыграла быстрота реакции Александра Цыбульского на современные вызовы – приглашение к приему беженцев с востока Украины, предотвращение последствий западных санкций для региональной экономики, контроль за ростом цен на товары первой необходимости и пр.   

25 март 13:02 | : Политика

Главные новости


Матросская тишина
Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (295)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20