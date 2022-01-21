Иван Новиков стал главным единороссом Архангельского областного Собрания

Напомним, позицию главы фракции «Единая Россия» в середине февраля покинул Сергей Моисеев, сославшись на «личные обстоятельства». Уже тогда наблюдатели упоминали Ивана Новикова как наиболее вероятного преемника.
Как говорится – свято место пусто не бывает. Тем более что Иван единоросс с младых ногтей.
Несколько лет Иван Новиков проработал пресс-секретарем губернатора Поморья, одно время совмещая эту должность с руководством департаментом информации и общественных связей.
В политике известен как экс-секретарь регионального отделения партии председатель Комитета в АОСД.