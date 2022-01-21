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Иван Новиков стал главным единороссом Архангельского областного Собрания

Напомним, позицию главы фракции «Единая Россия» в середине февраля покинул Сергей Моисеев, сославшись на «личные обстоятельства». Уже тогда наблюдатели упоминали Ивана Новикова как наиболее вероятного преемника.

Как говорится – свято место пусто не бывает. Тем более что Иван единоросс с младых ногтей.

Несколько лет Иван Новиков проработал пресс-секретарем губернатора Поморья, одно время совмещая эту должность с руководством департаментом информации и общественных связей.

В политике известен как экс-секретарь регионального отделения партии председатель Комитета в АОСД.

23 март 09:54 | : Политика

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