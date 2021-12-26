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Дмитрий Морев о музее Папанина: "Наши дети должны гордиться своей страной"

Сегодня Дмитрий Морев с руководителями учебных заведений города посетили кабинет-музей исследователя Арктики Ивана Папанина.

 Дата 22 марта выбрана не случайно: в этот день 85 лет назад из Москвы через Архангельск стартовала экспедиция к Северному полюсу на четырехмоторных самолетах.  В составе экспедиции был Иван Папанин - легендарный советский исследователь Арктики, доктор географических наук, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин Архангельска.

Идея создать мемориальный кабинет в память об исследователе принадлежит Игорю Слободянюку и Алексею Сухановскому – руководителям исторического общества «Победа». Они сегодня и провели экскурсию. 

 - Этот кабинет открылся в здании правительства области, именно в том помещении, где работал Иван Папанин.  Здесь полностью восстановлена обстановка периода осени 1941 года, -  рассказал Игорь Слободянюк.

 Алексей Сухановский добавил: экспонаты кабинета собирали из разных уголков страны. Это старые паркет и дверь, патефон, часы – каждый предмет здесь с историей. Можно увидеть и потрогать оригинальный чернильный набор, которым пользовался Иван Папанин. Воссозданы фигуры знаменитого адмирала Николая Кузнецова, начальника управления полярной авиации Главсевморпути Ильи Мазурука.

 Встречает гостей сам хозяин кабинета: фигура Ивана Дмитриевича разместилась у рабочего стола.

Глава Архангельска Дмитрий Морев высоко оценил труд историков: неслучайно сегодня на экскурсию были приглашены именно директора школ. Этим положено начало проведения экскурсий для юных архангелогородцев в кабинет Папанина.

- Исследователями проделана серьёзная кропотливая работа по воссозданию атмосферы того великого времени. Иван Папанин – это наш «Арктический Гагарин», первопроходец, который поставил перед собой огромную и трудную задачу. Сегодня здесь, вместе с директорами школ, мы увидели, как творилась история России, история Севера. Считаю, что это  ощущение присутствия должно передаваться нашим детям, чтобы они гордились своей великой страной, - сказал Дмитрий Морев.  

Директор 21-й гимназии  Александр Сорокин уже запланировал экскурсию для своих ребят:

- Потрясающие ощущения, действительно, поражают детали, которые передают дух 40-х годов. Все продумано, и перед глазами предстают страницы нашей истории, - добавил Александр Сорокин.  

22 март 15:58 | : Политика

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