Соловки взбунтовались против предложения Кадырова

Напомним, президент Чеченской Республики, лично побывавший в районе спецоперации на Украине и имеющий за плечами неслабый боевой опыт, предложил отправлять захваченных в плен бойцов нацбатов прямиком этапом на Соловки «всем их вонючим скопом». Предложение было сделано в соцсетях в поэтической форме.
И почти сразу получил отповедь от Евгения Тютюкова, в прошлом главы поселения, а ныне председателя соловецкого Совета депутатов:
- Не надо! От имени соловчан обращаюсь к Рамзану Кадырову - Соловки - православная святыня России, сакральное место, настоящая жемчужина Русского Севера для тысяч туристов и паломников со всей страны. В тяжелые и трагичные годы через Соловки прошли сотни тысяч людей, многие из которых погибли на этой земле, в том числе, большое количество уроженцев Кавказа. Украинских радикалов нам здесь не надо - пусть не оскверняют нашу землю и память о новомучениках своим присутствием.
Как альтернативу Тютюков предложил размещать гипотетических военных преступников на греческом острове Спиналонга, территории бывшего лепрозория. Напомним, Греция как государство в конфликте не участвует.
В свою очередь, наши наблюдатели полагают, что уважаемый Рамзан Ахматович просто не в курсе, что Соловки давным-давно сменили свою исправительную функцию на туристическо-познавательную. Пожелаем ему новых творческих успехов!
А Евгению крепких нервов…
(на фото Евгений Тютюков в свои лучшие годы)