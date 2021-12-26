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Соловки взбунтовались против предложения Кадырова

Напомним, президент Чеченской Республики, лично побывавший в районе спецоперации на Украине и имеющий за плечами неслабый боевой опыт, предложил отправлять захваченных в плен бойцов нацбатов прямиком этапом на Соловки «всем их вонючим скопом». Предложение было сделано в соцсетях в поэтической форме.

И почти сразу получил отповедь от Евгения Тютюкова, в прошлом главы поселения, а ныне председателя соловецкого Совета депутатов:

- Не надо! От имени соловчан обращаюсь к Рамзану Кадырову - Соловки - православная святыня России, сакральное место, настоящая жемчужина Русского Севера для тысяч туристов и паломников со всей страны. В тяжелые и трагичные годы через Соловки прошли сотни тысяч людей, многие из которых погибли на этой земле, в том числе, большое количество уроженцев Кавказа. Украинских радикалов нам здесь не надо - пусть не оскверняют нашу землю и память о новомучениках своим присутствием.

Как альтернативу Тютюков предложил размещать гипотетических военных преступников на греческом острове Спиналонга, территории бывшего лепрозория. Напомним, Греция как государство в конфликте не участвует.

В свою очередь, наши наблюдатели полагают, что уважаемый Рамзан Ахматович просто не в курсе, что Соловки давным-давно сменили свою исправительную функцию на туристическо-познавательную. Пожелаем ему новых творческих успехов!

А Евгению крепких нервов…

(на фото Евгений Тютюков в свои лучшие годы)

22 март 14:19 | : Политика

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