"Едим шаньги!". Более половины архангелогородцев против возвращения иностранных компаний

Идею запретить вести бизнес в России иностранным компаниям, ушедшим с рынка из-за специальной военной операции, если они не вернутся до 1 мая, поддерживает большинство архангелогородцев, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Депутат Госдумы Евгений Федоров после массового ухода иностранных компаний с российского рынка предложил запретить работать в России тем из них, кто не вернется до 1 мая 2022 года. По его мнению, запрет на ведение коммерческой деятельности должен длиться 10 лет.
Поддерживают эту инициативу 6 из 10 архангелогородцев (60%). Самые популярные аргументы — это возможность роста отечественного бизнеса в условиях низкой конкуренции и нелояльное к нашей стране поведение иностранных компаний: «Предателей не прощаем!» Напротив, 26% опрошенных из города не согласны с предложением Госдумы, они напоминают, что в качественных зарубежных товарах и услугах нуждаются в первую очередь сами архангелогородцев: «Нет аналогов жизненно необходимых лекарств, нет качественной техники, нет деталей к ней!» Затруднились оценить ситуацию 14% респондентов из Архангельска.
Сторонников 10-летнего запрета на ведение бизнеса в России для ушедших с рынка иностранных компаний больше всего среди архангелогородцев с доходом свыше 80 тыс. руб. (65%). Опрошенные старше 45 лет поддерживают идею активнее более молодых соотечественников (64% против 53% среди архангелогородцев до 34 лет).