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Морев: "Мы расселим 7 тысяч кв. м аварийного жилья"

Дан старт первому этапу комплексного развития территории жилой застройки в Архангельске

Он будет реализован на участке в границах улиц Попова, проспект Обводный канал, ул. Логинова и ул. Г. Суфтина.

Проект позволит возвести в столице Поморья более 47 тысяч квадратных метров нового жилья.

Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

— В рамках этого проекта должна быть создана не только жилищная, но и социальная инфраструктура. Отдельно хочу отметить, что часть комфортного жилья, которое будет построено в рамках проекта по комплексному развитию территорий, мы направим на переселение людей из аварийных домов – это крайне важно, – подчеркнул Александр Цыбульский.

Накануне глава Архангельска Дмитрий Морев подписал постановление о комплексном развитии территории жилой застройки на указанных участках.

- На обозначенном участке расположено 15 деревянных домов. В первую очередь, будут расселены три дома для расчистки участка под будущий детсад на 280 мест площадью 0,74 га. Предполагаемый застройщик благоустроит сквер площадью три тысячи квадратных метров, будут организованы парковки. Мы расселим почти 7 тысяч квадратных метров аварийного фонда, и почти полторы тысячи человек получат новое жилье, - уточнил Дмитрий Морев.

До 25 марта областное правительство направит заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ о выделении субсидии. Потом состоится конкурс по поиску застройщика.

Сроки переселения людей и строительства домов будут максимально сжатыми.

22 март 07:31 | : Политика

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