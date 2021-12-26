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Спецслужбы России проникли в новостные каналы Telegram

Телеграм-канал СК России - это еще один способ получать оперативную информацию о работе ведомства. Официальные сообщения и комментарии представителя ведомства, видео- и фотоматериалы с мест резонансных происшествий, сюжеты, информация о мероприятиях с участием сотрудников СК России, тематические проекты – все это теперь доступно на канале СК России в Телеграм.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналам СК России https://t.me/sledcom_press и Следственного управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу https://t.me/su_skr29  и оставайтесь в курсе самых актуальных новостей Следственного комитета России.

 

21 март 15:00 | : Политика

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