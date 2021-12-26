Дмитрий Морев обещал, что в Архангельске будет больше света

В ходе рабочей поездки глава Архангельска Дмитрий Морев проконтролировал масштабный ремонт сетей освещения в поселке 3 лесозавода и оценил новую спецтехнику МУПа «Горсвет». В мероприятии также приняла участие спикер Гордумы Валентина Сырова.
Наружное освещение микрорайона 3-й Лесозавод – это 9 километров сетей, 191 опора и 176 светильников. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, результатом которого станет улучшение освещенности вдоль дорог, во дворах и около соцобъектов.
- Сети в районе ул. Ленина - пр. Ленинградский – ул. Лушева - ул. Холмогорская были построены 42 года назад. До конца апреля мы заменим 50 аварийных опор, 150 натривых светильников на светодиодные. Будет и монтаж дополнительных линий - для освещения участка ул. Калинина и дворов. Новые светильники потребляют меньше энергии, и за счет этой экономии мы сможем с 70% до 100% увеличить их горение, - пояснил директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев.
Высокую производительность труда обеспечит новая техника, которую предприятие приобрело буквально на днях. Так, для участка по обслуживанию светофорного хозяйства закуплен автомобиль-мастерская на базе Газель Next «Фермер». Дежурная бригада получает возможность максимально быстро добраться до места аварии, чтобы там провести диагностику и восстановление работы светофоров.
Новый ГАЗ SADKO NEXT с бурильно-крановой установкой предназначен для участка по обслуживанию сетей уличного освещения. Удобная, маневренная машина-вездеход позволяет работать на отдаленных территориях и в условиях плотной застройки, вблизи дорог с леерными ограждениями. Водитель Алексей Гуркин получил ключи от нового автомобиля из рук главы Архангельска Дмитрия Морева и продемонстрировал возможности современной универсальной техники.
- Благодаря общим усилиям администрации города и МУПа «Горсвет» предприятие развивается. Оно занимается важными для всех горожан направлениями – содержанием линий уличного освещения, светофоров, дорожных знаков, архитектурной подсветки и праздничной иллюминации. Мы планомерно ведем строительство и модернизацию сетей наружного освещения, которые в условиях наших широт крайне важны. Можно быть уверенными, что «Горсвет» готов обслуживать дополнительные объекты освещения улиц и дворов, дорожной инфраструктуры. Для этого есть новая техника, специалисты, грамотный менеджмент на предприятии, - подвел итог рабочей поездки Дмитрий Морев.