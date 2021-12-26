В Северодвинске проявили политическую близорукость, но быстро исправились

Патриотический баннер «Своих не бросаем» вывесили у центральной вахты флагмана регионального ВПК - судоремонтного предприятия «Звездочка». И только через некоторое время кто-то глазастый заметил – на сопроводительной картинке была перепутана последовательность цветов российского флага (см. фото).
Баннер был оперативно снят и отправлен на доработку. Дирекция секретного предприятия извинилась перед населением и гостями города, объяснив случившееся техническим сбоем (а не злым умыслом оформителя, на что намекали несознательные граждане в соцсетях).
Стоит заметить, что во времена оные подобная ошибка могла выйти боком не только исполнителю патриотического заказа, но и другим ответственным лицам.
Патриотический баннер в обновленном виде появится у «Звездочки» уже сегодня.