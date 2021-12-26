«И Крым наш, и Архангельск тоже». Депутаты АрхГорДумы за неделю

Прошедшая рабочая неделя для народных избранников столицы Поморья выдалась горячей, сессионной. Но и на ней наши скромные труженики на ниве законотворчества находили время для дел повседневных…
Так, сводный коллектив депутатов в составе спикера городского парламента Валентины Сыровой, ее заместителя Рима Калимуллина и лидера фракции ЛДПР Марии Харченко приняли участие в открытии «Семейной клиники» (округ Майская горка).
В новом медицинском центре будут работать врачи общей практики и кабинет неотложной помощи. Там же можно будет пройти лабораторные исследования, УЗИ, рентген-диагностику, МРТ. Услуги центр предоставит горожанам бесплатно, по программе госгарантий оказания медпомощи за счет средств ОМС.
Удаленный от центра города округ испытывал острую необходимость в подобных услугах. Мария Харченко, кстати, местная жительница:
- Прежде разрастающийся район остро нуждался в новой поликлинике, с апреля широкий спектр медицинских услуг, не выезжая из округа, смогут получать порядка 15 тысяч горожан.
Валентина Сырова от себя отметила, что строительство проходило со всякого рода сложностями, которые, слава богу, были преодолены:
- Поликлиника в округе Майская горка нужна была архангелогородцам как воздух. Мы долго ждали реализации этого проекта, при строительстве были неприятные затягивающие финал ситуации, скептики даже выражали сомнения по поводу успешного его завершения. Тем не менее, медицинский центр сдан и горожане совсем скоро смогут получать качественную медицинскую помощь. Кроме того, центр даст дополнительные рабочие места для медицинских специалистов.
Общую благодарность вынес Рим Калимуллин:
- Центр очень красивый и современный, достойный наших горожан. Надеюсь, практика возведения подобных учреждений будет распространяться и станет дополнительным стимулом, удерживающим в Архангельске узких специалистов.
Ну, как говорится – «приходите к нам лечиться»…
Михаил Федотов (ЕР) искренне радовался за жителей острова Бревенник, которые наконец-то обретут долгожданный понтонный мост для круглосуточной связи с Большой землей:
- В прошлом году понтонная автомобильная переправа была признана непригодной для эксплуатации по техническим причинам. В этой связи не удалось организовать прямого сообщения по маршруту «14 л/з – Маймаксанский Лесной порт». Альтернативный вариант – переправа с острова Бревенник через Приморский район с выходом другую переправу «Вознесенье – Цигломень» – был очень неудобен из-за большой протяжённости. Людям приходилось в буквальном смысле ездить через Ширшу в Маймаксу. Сегодня принято решение выделить около 59 миллионов рублей из городской казны. Ещё более 70 миллионов рублей на эти цели запланировано в областном бюджете в рамках софинансирования. Продолжу держать этот вопрос на контроле: все работы по установке моста должны быть завершены в срок.
Редакция тоже надеется…
Петр Ватутин (СР) требовал от администрации города проверить работу перевозчика, обслуживающего 44-й автобусный маршрут. Проблема острая - пассажирам приходится ждать автобус до 40 минут, на что они все время жалуются депутату в его интернет-приемные.
Петр Ватутин:
- Считаю, что при нынешних тарифах на перевозки подобные нарушения недопустимы. Архангельские перевозчики с завидной регулярностью поднимают цены на билеты в автобусах. При этом никаких видимых улучшений нет. «ПАЗики» горят. На многих маршрутах обновление автопарка происходит очень медленно. Элементарные требования о соблюдении графики движения не выполняются. Как при таких условиях можно повышать стоимость проезда?!
И в самом конце трудовой недели депутаты приняли деятельное участие в праздновании очередной годовщины присоединения Крыма к России. И это уже не только по обязанности, но и по велению сердца.