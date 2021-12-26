Ваге Петросян: "Наши ребята готовы победить паводок"

Готовность сил и средств Архангельской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оценил первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель администрации и правительства Ваге Петросян.
Смотр специализированной техники состоялся в столице Поморья на набережной Северной Двины. В нем приняли участие 18 организаций, представивших 47 транспортных средств различного профиля.
Как доложил заместитель руководителя Главного управления МЧС России Никита Горяев, все машины будут непосредственно использоваться в противопаводковых и лесопожарных мероприятиях.
— Главным для нас в эти периоды является обеспечение безопасности населения, – отметил он. – У каждой единицы техники есть свои особые задачи, при этом любая машина способна внести свой вклад в достижение поставленных целей. Это касается многих направлений по противодействию и паводку, и возгораниям в лесах.
Начальник регионального управления МЧС России Шахобиддин Ваккосов сообщил, что в муниципальных образованиях области ведется активная подготовка ресурсов к периоду весеннего паводка.
— Согласно задаче, поставленной губернатором, часть сил и средств будет направлена в Котласский район, – уточнил глава ведомства. – Мы будет ждать, когда подойдет голова ледохода со стороны Вологодской области, а позднее – со стороны Коми. Если в ходе прохождения льда появятся проблемные участки, то для решения этого вопроса у нас есть две группы взрывников.
Первому вице-губернатору Ваге Петросяну была продемонстрированы спасательная техника, автомобили экстренных служб, комплексы для тушения лесных пожаров, технические средства коммунальных структур. Почти все представленные машины произведены в России.
Подводя итог смотра, Ваге Петросян отметил высокий уровень готовности МЧС и профильных ведомств к предстоящему паводку.
— Радует высокий уровень мобилизации всех организаций и подразделений, которые вовлечены в этот процесс. Также стоит отметить большой процент новой техники, которая здесь присутствует. Я уверен, что наши ребята готовы к выполнению необходимых работ, чтобы минимизировать последствия паводка, – подчеркнул он.