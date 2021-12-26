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Спикер АрхГорДумы Валентина Сырова увидела новый школьный мир

Как мы сообщали ранее, в четверг группа представителей архангельской власти посетила только что отстроенную среднюю школу в округе Варавино-Фактория. Ее задача – разгрузить школу №28, где занятия проходят в две смены.

Глава Архангельска Дмитрий Морев уже поделился впечатлениями, сказав, что увиденное его по-хорошему потрясло и это новый шаг к качественному среднему образованию.

Слово взяла председатель городского парламента Валентина Сырова:

- Мы мониторили строительство этой школы с самого начала, видели как она меняется и наполняется. Вместе с нами контроль за возведением осуществляла ее будущий руководитель (Светлана Базанова). Такой подход очень ценен, директор вникает в те вещи, которые не относятся по сути к ее работе, но она живет этим. Сегодня мы видим великолепный результат, в школе тепло, светло,  завезено оборудование, можно ознакомиться с классами. На мой взгляд, это уже не просто школа - это целый мир, огромное пространство, что важно для детей и подростков. Если библиотека - так масштабная и современная, если столовая - то яркая и комфортная, различные рекреационные зоны и многое другое. Есть добрая зависть к современным учащимся. Хотелось бы, чтобы как можно больше ребят имели возможность получать знания в таких условиях. Благодарим  строителей за качественно выполненную работу.

Коллегу по парламентскому цеху поддержал депутат от КПРФ Ростислав Васильев:

- Я знаком с этим объектом очень хорошо, начиная со стадии проектирования. Обязательно продолжу контролировать объект, вплоть до сдачи в эксплуатацию. То, что 1 сентября сюда уже придут школьники - большой праздник для округа. Потому что это эта школа символизирует современность образования, тут даже медицинский блок по размерам и новизне лучше, чем некоторые поликлиники. Помимо того, на прилегающей территории будет современное футбольное поле. А главное, вместимость школы в 860 учащихся позволит разгрузить школу №28, где дети учатся в две смены.

Остаются ждать реакция школьников на новые высокотехнологичные хоромы.  

18 март 12:57 | : Политика

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