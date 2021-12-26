В САФУ знают, как противостоять проискам коллективного Запада

Из-за санкций российская экономика столкнулась с непростой ситуацией: рвутся логистические цепочки, уходят традиционные партнеры. Под ударом оказались и основные предприятия лесохимической отрасли Архангельской области. И здесь на помощь реальному сектору экономики приходит наука, оперативно решая задачи по отработке новых технологий. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова - важнейший элемент региональной системы преодоления последствий введенных западными странами санкций.
- Мы приняли для себя основным вектором дальнейшего движения - помощь в поиске и внедрении доступных российских технологий у наших индустриальных партнеров,- отметила ректор САФУ имени М.В.Ломоносова Елена Кудряшова.- У ученых университета есть интересные разработки, которые раньше по разным причинам не были воплощены в жизнь. Сегодня пришло время более плотного сотрудничества науки и бизнеса - только вместе мы сумеем преодолеть вызовы санкционной политики и обеспечить реальное импортозамещение.
Уже есть реальные примеры большой совместной работы. Так Архангельский ЦБК, самый крупный целлюлозно-бумажный комбинат в Арктической зоне, столкнулся с трудностями в доставке необходимых химикатов. Основной поставщик компонентов для приготовления белящих реагентов остановил поставки в Россию. Промедление - значит остановка огромного производства. Выход был найден: в Северном (Арктическом) федеральном университете по заказу специалистов производства целлюлозы Архангельского целлюлозно-бумажного комбината была апробирована альтернативная схема приготовления двуокиси хлора, позволяющая исключить из технологии сернистый ангидрид. Диоксид хлора используется для отбелки целлюлозы, его можно получить различными методами. Директор Инновационно-технологического центра «Современные технологии переработки биоресурсов Севера» САФУ Юлия Севастьянова рассказала о том, как была апробирована альтернативная схема и какие ещё разработки ведутся в центре.
– Альтернативные методы получения диоксида хлора разработаны в мире давно, но в России они практически не применялись,- отметила Юлия Севастьянова.- Специалисты АЦБК обратились к нам с просьбой апробировать альтернативную технологию в лабораторных условиях и провести расчет реагентов при переходе на другой реагент.
Сотрудниками Инновационного центра совместно с коллегами ЦКП «Арктика» в экстренном порядке была собрана экспериментальная установка, проведён эксперимент, получен раствор диоксида хлора, определены условия протекания химической реакции и сделаны предварительные расчеты расхода реагентов для реализации данного проекта.
- Диоксид хлора используется для отбелки целлюлозы. Методов его получения несколько. Есть методы с использованием сернистого ангидрида, перекиси водорода, и есть альтернативные способы. Мы опробовали альтернативные. С точки зрения экологической безопасности данный способ соответствует всем нормам,- подчеркнула Юлия Севастьянова.
Положительные результаты эксперимента стали основанием для срочной модернизации отдела приготовления двуокиси хлора на производстве целлюлозы АЦБК. В настоящее время на АЦБК ведутся завершающие работы по переводу технологии на другой доступный и более экологически безопасный реагент.
- В условиях, которые сейчас сложились, мы активно работаем со всеми ведущими предприятиями целлюлозно-бумажной отрасли, потому что настоящий фронт сейчас именно там,- подчеркнула ректор САФУ Елена Кудряшова.- Специалисты профильных кафедр и центров САФУ имени М.В.Ломоносова в очередной раз доказывают свой профессионализм и способность решать сложнейшие задачи в короткие сроки. Мы готовы к непростым задачам и имеем все необходимые компетенции для их решения. В этом сегодня я вижу миссию университетов.