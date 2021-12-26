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Архангельский священник рассказал о перестройке патриотического сознания

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 15 марта провел заседание межведомственного совета по патриотическому воспитанию граждан. Архангельскую епархию на встрече представил глава отдела по делам молодежи священник Андрей Слиняков.

«Сейчас, когда мы видим перестройку мира и сознания людей, не использовать открывающиеся возможности — глупо, — отметил клирик. — Наш епархиальный отдел готов подключаться к проектам патриотического воспитания, нам есть, что сказать о любви и о жизни».

Губернатор Александр Цыбульский подчеркнул, что сейчас ведется полномасштабная антироссийская информационная война в связи с проведением спецоперации на Украине.

«Сегодня наше молодое поколение, будучи активными пользователями различных цифровых платформ и сервисов, сталкивается с огромным количеством дезинформации, которая на них сыпется. И на самом деле, наверное, одно из важнейших направлений нашей современной жизни — это научить наших молодых людей, а может быть, даже и самих себя научить, отличать правдивую информацию от откровенной лжи, которая идет в таком огромном объеме в отношении нашей страны и нашей армии. И в таких условиях необходимо показать нашей молодежи то, что сегодня по-настоящему важно», — сказал Александр Витальевич, открывая заседание.

Глава региона обратился к участникам заседания с просьбой усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи и школьников и отметил, что в Архангельской области это необходимо делать, больше рассказывая подрастающему поколению об истории родного региона.

«Патриотизм – это широкое понятие, — отметил Александр Цыбульский. — Это и любовь к своему родному краю, любовь к Родине, это и знание истории своей страны и мест, в которых мы выросли. Нам есть чем гордиться, и люди, особенно молодежь, должны это знать».

(по материалам Архангельской  епархии)

17 март 09:13 | : Политика / Верую

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