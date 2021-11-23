Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" примет участие в восстановлении Донбасса

Партия уже направила и формирует новый гуманитарный груз для жителей народных республик.

«Единая Россия» передала беженцам с Донбасса более двух тысяч тонн гуманитарной помощи. Еще 400 тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей уже привезли в освобожденные территории ЛДНР. Также партия развернет в Донецке и Луганске гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся.

«Я был в Станице Луганская и поселке Мирном. Там только что закончились бои, разрушена инфраструктура. У людей не было света, теплоснабжения, связи, они жили в домах с выбитыми окнами при минусовых температурах. Сейчас надо максимально сконцентрироваться на помощи этим людям. Мы направим продукты питания, теплые вещи, бытовую технику и будем делать все необходимое, пока не вернется нормальная жизнь», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном и региональными отделениями партии.

Секретарь Генсовета отметил, что сейчас в народных республиках востребованы различные специалисты. Партия уже направила бригады медиков для помощи в республиканских госпиталях — эта работа продолжается. Её курируют председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов и зампред комитета Госдумы по здравоохранению Бадма Башанкаев, которые сами уже две недели помогают медикам ЛДНР.

Также требуются строители, дорожные рабочие, энергетики. «Как только определятся потребности, мы сформируем и отправим волонтерские бригады», — сообщил Андрей Турчак.

«Единая Россия» отправляет на Донбасс не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов.

«На сегодняшний день уже собрана колонна общим объемом 131 тонна. Там кирпич, бетонные блоки, цемент, пиломатериалы, штукатурка, крепеж различный. В ближайшие дни этот груз придет на Донбасс», — отметил секретарь Генсовета партии.

Он также сообщил, что «Единая Россия» собрала средства в размере более 120 млн рублей на помощь жителям народных республик. Их направят на наиболее востребованные направления, которые помогут ускорить возвращение к мирной жизни.

Помимо этого, секретарь Генсовета призвал заранее подготовиться к оказанию помощи жителям Мариуполя, где еще на прошлой неделе началась «настоящая гуманитарная катастрофа». В ближайшее время город будет освобожден, уверен Андрей Турчак.

«После освобождения города потребуются колоссальные ресурсы. Речь идет о сотнях тысяч жителей. Необходимо заранее формировать гуманитарный груз на такое количество людей. В первую очередь речь идет о продуктах питания, воде, лекарствах. Подготовить автобусы для эвакуации, поскольку город сильно пострадал в результате боев. И нужно сформировать волонтерские бригады медиков и ремонтные, чтобы сразу после зачистки при первой возможности максимально оперативно завезти все в город и оказать помощь», — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, Александр Чуприян поблагодарил «Единую Россию» за оказанную помощь.

«Единая Россия» собрала 60% всей гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Из 3,7 тысяч тонн груза, который мы собрали, почти 60% — отправила «Единая Россия». Благодаря партии более 2,5 тысяч тонн уже доставлено», — сказал он.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных республик. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в ПВР по всей стране ежедневно и доставили более двух тысяч тонн помощи. 6 марта в составе гуманитарной колонны МЧС, которую формировали, в том числе, региональные отделения партии, в ЛДНР было отправлено в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, средств гигиены, детского питания, бытовой химии, техники, одежды, учебников и канцтоваров для детей и т.д. Также для помощи медикам в республиканских госпиталях Донбасса «Единая Россия» направила пять бригад врачей-добровольцев.

В ПВР в регионах работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтёров Победы» и «Волонтерской Роты».

15 март 16:17 | : Политика

Главные новости


На ЦОСК после реконструкции введен в эксплуатацию третий вторичный отстойник
О милых дамах в шутку и всерьёз

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (178)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20