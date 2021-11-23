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На ближайшей сессии АрхГорДумы. Страсти по бюджету и судьба кальянных

На совместном заседании трех комиссий Архангельской городской Думы обсуждались проблемы, которые будут затронуты в ходе сессии, которая начнет работу завтра 16 марта.

Конечно, главный вопрос – изменения в бюджет текущего года и в прогнозный план на два следующих. Депутат Дмитрий Акишев поинтересовался, сохранилась ли в бюджете статья расходов на ремонт дорог третьей категории на островных территориях. Его успокоили – сохранилась. И даже более того…

Михаил Федотов, председатель комиссии по вопросам бюджета, финансам и налогам:

- Мало того, ожидается, что по предложению Администрации Архангельска и администраций округов будет увеличено финансирование по целому ряду статей городского бюджета. Со своей стороны предложил увеличить финансирование проекта «Бюджет твоих возможностей» на 3,5 млн рублей. Напомню, что в этом году инициатива маймаксанской школы №68 «Территория активного спорта и отдыха «Маймаксанец» заняла первое место среди участников проекта. Она призвана решить одну из главных проблем посёлка Гидролизного завода – отсутствие спортивных площадок. На мой взгляд, необходимо увеличить финансирование этой программы, чтобы все финалисты проекта имели возможность в полной мере реализовать свои инициативы.

По остальным темам. Владимир Хотеновский поинтересовался у присутствовавших представителей регионального УМВД, какая судьба ожидает кальянные, закрытые на время пандемии? Судя по всему, они «восстанут из пепла», это вид бизнеса в России пока официально не запрещен.

Спикер городской Думы Валентина Сырова обратила внимание правоохранителей на проблему припаркованных тут и там авто, которые мешают качественной уборке улиц. Этот вопрос находится на контроле.

Ну, а самое интересное завтра… следите за нашими публикациями.

15 март 13:30 | : Политика

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