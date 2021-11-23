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Коллеги по оппозиции обвиняют Олега Мандрыкина в сговоре с властью

Лидер регионального ПАРНАСа Юрий Щербачев разослал в адрес электронных СМИ Архангельской области текст, в котором он обвиняет «видного» деятеля северодвинской оппозиции Олега Мандрыкина в том, что тот сознательно или по недомыслию стал игрушкой в руках исполнительной власти.

Выдержки:

«Завербовав руководство «Коалиции Стоп-Шиес», точнее, её IT-центр, владеющих паролями админов групп в соцсетях, спецслужбы их руками очистили движение от оппозиции любого спектра. После этого политическая энергия протестного Шиесского движения и партии Яблоко была направлена на продвижение «оппозиционера» Мандрыкина кандидатом губернаторы АО, а через год - в депутаты Госдумы. …Все знают, в каком месте партия Яблоко согласовывала своих кандидатов в Госдуму».

«Потерпев столько поражений: нерегистрация кандидатом в губернаторы, неудача на «выборах» в ГД, провал протеста против «Квартала 100», Мандрыкин полагает возможным и дальше предлагать властям свои услуги по сливу в песок народного недовольства разными дурацкими инициативами, вроде сбора подписей за отставку мэра в условиях фактически военного положения. Именно поэтому ему и его адептам продолжают предоставлять без всяких согласований площадку в центре города для «публичного мероприятия», прекрасно зная, что организованный ими «протест» властям нисколько не опасен».

«Во время «выборов» в Госдуму Мандрыкин, забыв наказ выдвинувшего его Яблока требовать свободу для политзаключенных, с пеной у рта просил у президента, назло НАТО, расширить и ускорить строительство атомных подводных лодок, утверждая, что нам их страшно не хватает. Всем ясно, как голосовал бы «ястреб» Мандрыкин по вопросам об Украине, если бы он был избран в Государственную Думу».

В конце своего гневного спича Щербачев предполагает, что Мандрыкину вполне по силам побороться за место в северодвинском горсовете при молчаливой поддержке властей как оплату за оказанные услуги, а обыски в его офисах расценивает как отвлекающий маневр.

15 март 08:26 | : Политика / Скандалы

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