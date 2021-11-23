Общественная палата Архангельской области - Миронову: Сергей Михайлович, уймите вашу дамочку

На сегодняшнем заседании Общественной палаты Архангельской области было принято обращение в адрес лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова:
«Северяне с открытым сердцем откликнулись на призыв руководства региона, регионального отделения Российского Красного Креста, регионального исполнительного комитета АРО политикой партии „Единая Россия“, Общественной палаты Архангельской области собрать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые эвакуируются на территорию страны.
Северяне понимают необходимость оказания помощи людям, лишившимся крова и средств к существованию.
Общими усилиями были собраны самые необходимые продукты питания: мука, макароны и крупы, консервы, масло, сахар, чай, сгущенка и др. Всего 20 тонн продовольствия.
Вместе с тем, вызывает недоумение позиция лидера Архангельского регионального отделения Социалистической политической партии
„Справедливая Россия за правду“ Ирины Александровны Чирковой, разместившей в своем аккаунте в социальной сети обвинения в адрес организаторов акции в росте цен на продукты питания и нехватку товаров в магазинах, в том числе сахара.
Данная позиция видного политического деятеля региона непонятна, поскольку архангелогодцы, даже в голодное лихолетье Великой Отечественной войны, делились последним.
Прошу Вас, уважаемый Сергей Михайлович, обратить внимание на действия руководителя Архангельского регионального отделения Социалистической политической партии „Справедливая Россия за правду“ Ирины Александровны Чирковой».
Отметим, что в последние время СРЗП устами ее лидеров претендует возглавить лево-патриотический фланг. Подобные же действия региональных членов партии вряд ли будут одобрены потенциальными союзниками.
Из биографии Ирины Чирковой: Политическую карьеру начинала в ЛДПР. После исключения из рядов партии подавала заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России». После отказа быстренько примкнула к справедливороссам. Год отсидела в Государственной Думе. На последних выборах в нижнюю палату Федерального Собрания запомнилась громкими скандалами с региональными однопартийцами, Владимиром Жириновским и зарубежной недвижимостью.