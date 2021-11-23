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Архангелогородцы могут рассчитывать на субсидию при замене лифта

К февралю 2025 года лифты старше четверти века должны быть заменены или остановлены. Дома со спецсчетами на капремонт сейчас могут получить субсидию в размере 600 тыс. рублей – для этого необходимо до 29 марта подать заявку в администрацию города.

В предыдущие годы старые лифты были заменены в большом количестве домов, жители которых оплачивают услугу в Фонд капремонта Архангельской области. Чтобы не остаться без работающего лифта, замену должны произвести и собственники тех домов, которые аккумулируют средства на спецсчетах.

- Обращаюсь к архангелогородцам, которые проживают в домах со спецсчетами: воспользуйтесь возможностью получить субсидию на замену лифтов. Осталось менее года, чтобы выполнить эту работу! В областном и городском бюджетах предусмотрено 8 миллионов рублей на данные цели. Выделенные средства позволят заменить 90 лифтов в 27 многоквартирных домах. Но первый шаг – за жителями. Именно они должны принять решение на общем собрании и поручить управляющей организации направить заявку на конкурс для получения субсидии, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Важное условие получения субсидии – решение собственников должно касаться всех лифтов дома, а не какого-то одного. На каждый из них может быть получена субсидия в размере 600 тыс. рублей (510 тыс. руб. – из областного бюджета и 90 тыс. – из городского). В департаменте городского хозяйства сообщают, что примерная стоимость замены лифтового оборудования и работ – порядка 2,6 млн. рублей, поэтому субсидия может стать существенным финансовым подспорьем в решении этой задачи.

Информация о том, какие документы должны сопровождать заявку, опубликована здесь: https://www.arhcity.ru/?page=0/61159

14 март 16:15 | : Политика / Экономика

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