Бюджет региона получит 10 млрд. руб на строительство Северодвинской дороги

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в Архангельской области будут профинансированы работы по строительству тринадцатикилометрового участка автомобильной дороги на федеральной трассе М-8. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Цыбульский.
— На строительство 13-километрового участка на трассе М-8 (это так называемая Северодвинская дорога) Архангельская область получит 10,4 млрд рублей. Средства рассчитаны на проведение поэтапных работ на период до 2026 года, – сообщил он.
Губернатор добавил, что первый этап работ – ремонт мостового перехода через реку Исакогорка – был завершен в прошлом году. В 2022 году дорожники приступят ко второму этапу, в рамках которого предполагается расширение проезжей части до четырех полос.
— Интенсивность движения на этой дороге сейчас уже превышает 25 тысяч автомобилей в сутки. Подготовительные работы в основном завершены, проект к реализации готов, – добавил Александр Цыбульский.