Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бюджет региона получит 10 млрд. руб на строительство Северодвинской дороги

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в Архангельской области будут профинансированы работы по строительству тринадцатикилометрового участка автомобильной дороги на федеральной трассе М-8. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Цыбульский.

— На строительство 13-километрового участка на трассе М-8 (это так называемая Северодвинская дорога) Архангельская область получит 10,4 млрд рублей. Средства рассчитаны на проведение поэтапных работ на период до 2026 года, – сообщил он.

Губернатор добавил, что первый этап работ – ремонт мостового перехода через реку Исакогорка – был завершен в прошлом году. В 2022 году дорожники приступят ко второму этапу, в рамках которого предполагается расширение проезжей части до четырех полос.

— Интенсивность движения на этой дороге сейчас уже превышает 25 тысяч автомобилей в сутки. Подготовительные работы в основном завершены, проект к реализации готов, – добавил Александр Цыбульский.

14 март 15:05 | : Политика / Экономика

Главные новости


На ЦОСК после реконструкции введен в эксплуатацию третий вторичный отстойник
О милых дамах в шутку и всерьёз

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (164)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20