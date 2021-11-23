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РПЦ: Главное, не поднимать градус взаимной ненависти

Каждый, независимо от его отношения к событиям, происходящим на Украине, может делать две вещи: молиться о мире и не впускать в свое сердце ненависть. Об этом напомнил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, принимая участие в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».

«Я вижу, как по мере развития конфликта ожесточенность нарастает. Это неизбежно, потому что идут боевые действия. Но хотя бы тем, кто не вовлечен в них непосредственно, очень важно не поднимать градус ненависти», — сказал представитель Церкви.

Владимир Легойда также напомнил слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что надо «стараться снижать градус противостояния, градус эмоциональных политических дискуссий, часто переходящих границы приличия».

Председатель Синодального отдела процитировал слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные во время проповеди после Литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве 9 марта 2022 года: «Мы должны делать все для того, чтобы умиротворить и умирить сердца, чтобы враг рода человеческого не сумел разрушить наше духовное единство, вокруг которого и сформировалась религиозная и культурная жизнь нашего единого народа — россиян и украинцев».

(по материалам Архангельской епархии)

14 март 09:18 | : Политика / Верую

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