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Александр Цыбульский: "Не надо хайповать на людской беде"

Правительство РФ приняло постановление о квотах приема беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Документ опубликован на портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение по регионам почти 96 тысяч человек, в экстренном порядке прибывших в Россию. Больше всех людей примут Воронежская область (7000), Краснодарский край (5330), Республика Крым (4788), Ростовская область (4725), Белгородская область (4547).

Субъекты Северо-Западного федерального округа примут около 6 000 человек, в том числе Архангельская область – 370.

— Работу по подготовке к приему людей [из Донбасса] мы начали заранее, я об этом говорил. Уже готовы пункты приема и размещения тех, кто к нам прибудет. Это центр реабилитации «Родник», санаторий «Беломорье» и пансионат «Опека». Никакие учреждения культуры или образования для этих целей мы не задействуем, работа в них продолжится в обычном режиме, – написал в своем официальном телеграм-канале Александр Цыбульский.

Губернатор Архангельской области добавил также, что на жизнеобеспечении региона приезд жителей Донбасса никак не отразится.

— Для особо «одаренных» – тех, кто публично заявляет, что прием людей из Донецкой и Луганской республик и отправка гуманитарной помощи на Донбасс отразятся на жизнеобеспечении нашего региона и его жителей, – повторю: не надо хайповать, это низко и не имеет ничего общего с правдой, – сказал он.

По мнению нашей редакции, последние слова главы региона непосредственно относятся к экс-депутату Государственной Думы Ирине Чирковой.

13 март 14:13 | : Политика

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