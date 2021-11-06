Александр Цыбульский: "Не надо хайповать на людской беде"

Правительство РФ приняло постановление о квотах приема беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Документ опубликован на портале правовой информации.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение по регионам почти 96 тысяч человек, в экстренном порядке прибывших в Россию. Больше всех людей примут Воронежская область (7000), Краснодарский край (5330), Республика Крым (4788), Ростовская область (4725), Белгородская область (4547).
Субъекты Северо-Западного федерального округа примут около 6 000 человек, в том числе Архангельская область – 370.
— Работу по подготовке к приему людей [из Донбасса] мы начали заранее, я об этом говорил. Уже готовы пункты приема и размещения тех, кто к нам прибудет. Это центр реабилитации «Родник», санаторий «Беломорье» и пансионат «Опека». Никакие учреждения культуры или образования для этих целей мы не задействуем, работа в них продолжится в обычном режиме, – написал в своем официальном телеграм-канале Александр Цыбульский.
Губернатор Архангельской области добавил также, что на жизнеобеспечении региона приезд жителей Донбасса никак не отразится.
— Для особо «одаренных» – тех, кто публично заявляет, что прием людей из Донецкой и Луганской республик и отправка гуманитарной помощи на Донбасс отразятся на жизнеобеспечении нашего региона и его жителей, – повторю: не надо хайповать, это низко и не имеет ничего общего с правдой, – сказал он.
По мнению нашей редакции, последние слова главы региона непосредственно относятся к экс-депутату Государственной Думы Ирине Чирковой.