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РУФСБ по Архангельской области: Распространение политических фейков выйдет вам боком

В связи с политической обстановкой, сложившейся на Украине, ФСБ России отмечается значительный рост фактов распространения ложной информации, в том числе о минировании объектов, расположенных на территории Российской Федерации, с иностранных сервисов электронной почты. Также увеличилось число звонков с мобильных телефонов, принадлежащих зарубежным операторам сотовой связи, целью которых является сбор данных о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, а также призывы к участию и проведению несанкционированных митингов и шествий.

Массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки стали активно использоваться внешними силами для распространения фейковой информации, дискредитирующей российскую армию.

РУФСБ России по Архангельской области обращает внимание жителей региона, что важно:

  • тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из разных источников;
  • не поддаваться на различного рода провокации;
  • сообщать в правоохранительные органы о случаях размещения в сети Интернет или на иных ресурсах публикаций, целью которых является сбор сведений о военнослужащих российской армии или сотрудниках силовых ведомств России, организация несанкционированных митингов.

В целях обеспечения безопасности жителей и гостей Архангельской области и Ненецкого автономного округа напоминаем, что в РУФСБ России по Архангельской области действуют круглосуточные телефоны доверия: (8182) 218-212, 218-387. В случае обнаружения возможных признаков подготовки к совершению преступления террористической направленности просим своевременно информировать органы безопасности и правопорядка.  

12 март 11:29 | : Политика

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