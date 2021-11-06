РУФСБ по Архангельской области: Распространение политических фейков выйдет вам боком

В связи с политической обстановкой, сложившейся на Украине, ФСБ России отмечается значительный рост фактов распространения ложной информации, в том числе о минировании объектов, расположенных на территории Российской Федерации, с иностранных сервисов электронной почты. Также увеличилось число звонков с мобильных телефонов, принадлежащих зарубежным операторам сотовой связи, целью которых является сбор данных о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, а также призывы к участию и проведению несанкционированных митингов и шествий.
Массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки стали активно использоваться внешними силами для распространения фейковой информации, дискредитирующей российскую армию.
РУФСБ России по Архангельской области обращает внимание жителей региона, что важно:
В целях обеспечения безопасности жителей и гостей Архангельской области и Ненецкого автономного округа напоминаем, что в РУФСБ России по Архангельской области действуют круглосуточные телефоны доверия: (8182) 218-212, 218-387. В случае обнаружения возможных признаков подготовки к совершению преступления террористической направленности просим своевременно информировать органы безопасности и правопорядка.