"Теперь у нас не хуже, чем в Норвегии". Депутаты АрхГорДумы о реконструкции ЦОКС

Как мы сообщали ранее, в четверг на обновлённом объекте городской системы водоотведения в формате выездной «летучки» прошел общественный совет «РВК-Архангельск». В нем приняли участие и депутаты городской Думы.
Мероприятия по реконструкции прошли в рамках концессионного соглашения по передаче Центральных очистных сооружений канализации «РВК-Архангельск». Стоимость всего комплекса мероприятий составила 25 млн рублей.
Андрей Поташев, генеральный директор «РВК-Архангельск»:
- Роль вторичных отстойников в процессе очистки стоков велика – их задача осадить ил и направить стоки на вторичную переработку. Когда нам передали объекты ЦОСК в концессию, здесь работало два отстойника, чего крайне мало для качественной очистки сточных вод. Нужно было увеличить объем очистки через реконструкцию вышедших из строя сооружений. Поэтому мы приняли решение сосредоточить усилия именно на третьем вторичном отстойнике – самом проблемном месте в схеме очисти стоков. Мы провели здесь полную реконструкцию, восстановили бетонную часть, заменили механическое оборудование на современные аналоги, и запустили его в работу. Тем самым мы повысили эффективность очистки сточных вод и улучшили экологическую ситуацию в Архангельске.
Рассказываем, как отреагировали депутаты на увиденное и услышанное…
Дмитрий Акишев (независимый депутат):
- То, что мы видим сегодня чашу вторичного отстойника с элементами нержавеющих материалов и из высокопрочного гидротехнического бетона, - это, действительно, XXI век! Аналогичные по качеству оборудования и производственному процессу очистные я видел в городе-побратиме Оулу. Подобное мы увидели и в Воронеже, где «Росводоканал» проводит столь же масштабные работы по реконструкции очистных сооружений. Это очень хорошо, современно, экологично. Это большой шаг вперед для Архангельска.
Иван Воронцов (ЕР):
- Ощущения от увиденного – просто очень здорово! Мощно! Мы реально увидели, какие изменения нам ждать в ближайшем будущем на очистных сооружениях канализации, находящихся в нашем Северном округе. Увидели, каким стал третий вторичный отстойник, в который уже вложили 25 млн рублей. И мы уже фантазируем, как все это будет выглядеть в ближайшей перспективе! Мы понимаем, что от современного оборудования #ЦОСК будет зависеть и экологическая безопасность Архангельска. Не будем уже скрывать, - когда заключалось концессионное соглашение о передаче Центральных очистных сооружений канализации в концессию «РВК-Архангельск», мы уже были на грани экологической катастрофы в плане очистки стоков. Те отстойники, которые работали, они давно нуждались в капремонте и модернизации, - а теперь процесс запущен, и это очень радует.
Ольга Синицкая (ЕР):
- Конечно, нужно доносить эту информацию жителям Северного округа, показывать детям. Как директор школы, я бы очень хотела привести сюда своих ребят, чтобы они увидели, какой путь проходит канализация – и что получается после очистки. И чтобы они видели, что наши Северный округ – не депрессивный, что в него вкладываются инвесторы и идет модернизация производства.
В свою очередь заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов (приезжий человек, между прочим) помечтал, что когда-нибудь Роспотребнадзор снова разрешит нам купаться в Северной Двине.