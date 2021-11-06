На Украину с российской стороны поедут добровольцы

С такой идеей согласился президент страны Владимир Путин.
О 16 тысячах желающих принять участие в спецоперации ему доложил министр обороны Сергей Шойгу.
Путин:
"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - цитата по ИТАР-ТАСС.
Отметим, данное решение выглядит как моральный ответ на 20 тысяч заявок от иностранцев, желающих принять участие в конфликте на стороне Киева.
Специальное уточнение: принять участие в конфликте с российской стороны в основном изъявляют желание жители стран Ближнего Востока.
(на фото: дикие гуси)