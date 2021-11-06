На улицы Архангельска вышла новая дорожная техника

Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети глава города Дмитрий Морев:
- Подготовка к весне продолжается: на общественные территории вывели новую технику! В прошлом году областное правительство оказало финансовую помощь, и мы закупили 90 единиц различных машин и оборудования.
Сегодня на Чумбаровке работает новый мини-погрузчик с необычным навесным устройством – скалывателем льда. Он предназначен для уборки уплотненного снега и наледи – снимает их с дорожек с помощью острого диска. Важно, что это оборудование не повреждает плитку или асфальт.
После устранения зимней наледи на проспекте Чумбарова-Лучинского МУП «Городское благоустройство» направит технику и на другие общественные территории. Муниципальное предприятие занимается содержанием нижней набережной, площади Ленина, аллеи вдоль Воскресенской, 6, у 20-й школы и других прогулочных пространств.