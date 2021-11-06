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Александр Цыбульский: "В условиях экономической войны люди без поддержки не останутся"

 Предложения «Единой России» по обеспечению социально-экономической стабильности на оперативном совещании 9 марта представили координаторы направлений народной программы партии. Они уже начали проработку инициатив с представителями министерств. Некоторые были одобрены в Правительстве при подготовке второго пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы, который представляет «Единую Россию» в оперштабе Правительства РФ, Александр Жуков.

В частности, речь идет об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок – с этим предложением ранее выступила «Единая Россия».

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

«В числе мер поддержки - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС», - пояснил Александр Жуков.

Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей. В первую очередь, речь идет о контроле за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ. Партия добилась выделения средств на посевную в полном объеме – 25 млрд рублей.

Чтобы упростить работу сельхозпроизводителям, «Единая Россия» предлагает ввести для них мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами. Помимо этого, важно проработать вопросы льготных тарифов на перевозки, ГСМ и удобрения. Дополнительной поддержки требуют хлебопекарная и молочная промышленность.

Отдельно участники совещания остановились на мерах социальной поддержки граждан. Как подчеркнула глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, нужно изменить приоритизацию положений народной программы, уточнить некоторые пункты с учетом новых вызовов.

«В приоритетном порядке – вопрос повышения оплаты труда учителей, врачей, работников бюджетной сферы. Принять новую редакцию закона о занятости, которая создаст дополнительные возможности трудоустройства на всей территории России. Важно расширять меры соцподдержки малообеспеченных семей, принять поэтапный план поддержки инфраструктуры детского отдыха», - отметила она.

Помимо обеспечения занятости, «Единая Россия» разработала меры поддержки рынка труда. Как сообщил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, речь идет, в том числе, о предоставлении зарплатных кредитов – при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счет государства.

Также будет рассмотрен вопрос организации переобучения не только безработных, но и сотрудников предприятий, которые будут менять технологии выпуска продукции.

«Становятся актуальными задачи, которые мы ставили до начала экономической войны. В том числе – поднятие нижней планки пособия по безработице. Этот вопрос крайне целесообразно рассмотреть», - подчеркнул он.

В ходе обсуждения были представлены и меры поддержки по другим направлениям. Например, в сфере ЖКХ речь идет об ограничении роста тарифов и отмене ряда штрафов для жителей, поддержке спроса в строительной отрасти и регулировании цен в ней. Шла речь и о поддержке образования, науки, экологии.

«В Архангельской области за последние два года принят широкий набор мер поддержки граждан и бизнеса, наиболее пострадавшего от последствий пандемии. Это и налоговые льготы, и натуральная финансовая поддержка. Некоторые из них носили временный характер,  но на сегодняшний день ни одна из действующих мер не отменяется и не приостанавливается , несмотря на санкции, которые введены недружественными странами в отношении России. Кроме того, вводим новые меры поддержки. В частности, мы приняли решение о сохранении ставок по микрозаймам для предпринимателей на уровне до 9,5%. Ранее ставки устанавливались в зависимости от уровня ключевой ставки Центрального Банка России, которая сейчас установленана уровне 20%. Таким образом, на территории области сохранена возможность доступа к льготным финансовым ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства.

С учетом текущей эпидемеологической ситуации сняты ограничения для бизнеса, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В 2022 году будет проведена докапитализация МКК «Развитие» на 50 млн рублей. Сейчас прорабатываем условия предоставления займов предпринимателям на срок до 5 лет, с максимальной суммой до 5 млн рублей. Это позволит поддержать инвестиционные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства, в первую очередь в производственной сфере.

Кроме того, с целью поддержки экспортеров оказываем им помощь в переориентировании на новые рынки сбыта продукции. У бизнеса есть заинтересованность в оказании такого рода поддержки со стороны регионального правительства. Мы уже активизируем работу с торговыми представительствами дружественных азиатских государств, стран СНГ. Пересматриваем географию бизнес-миссий наших компаний, уже запланирован первый выезд — в Казахстан. Это хорошая возможность для представителей регионального бизнеса найти новых партнеров, заключить выгодные контракты, выстроить удобную логистику для боле тесного сотрудничества.

С 1 марта мы установили для предпринимателей льготы в виде 1 рубля за квадратный метр по договорам аренды госимущества и государственных земельных участков.

Думаю, что сейчас самое время сделать настоящий рывок в сфере развития внутреннего туризма. И наш регион в этом смысле представляет большой интерес как для россиян, так и для иностранцев, мы видим приток туристов как раз из стран Азии. Продолжаем активно работать над развитием туристской инфраструктуры.

В отношении вопросов, связанных с поддержкой жителей региона, в соответствии с принятым Президентом решении о выплате пособий семьям с детьми от 8 до 16 лет проводим кампанию по информированию жителей региона о такой возможности. Ни одна мера соцподдержки в регионе не отменяется, все выплаты люди получают во время и в установленных объёмах. Нужно сказать, что у нас почти половина населения — больше 400 тысяч человек — являются получателями разного рода льгот.

Считаю своевременным решение главы государства о наделении Правительства РФ полномочиями по сохранению мер поддержки граждан. Со своей стороны мы готовы оперативно обеспечить их выполнение на территории региона и проводить регулярный анализ, который позволит оперативно оценивать их эффективность и при необходимости корректировать в пользу людей, нуждающихся в поддержке со стороны государства», - комментирует Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Также «Единая Россия» проработает с Правительством вопрос регулирования цен на ряд товаров. В том числе на продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовую химию, зоотовары и тд.

«Работа, которая ведется сегодня, это первоочередные меры. Санкции ужесточаются. Это экономическая война. И меры, которые предпринимаются, исходят из реальной ситуации», - подчеркнул в заключение Александр Жуков.

10 март 10:36 | : Политика

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