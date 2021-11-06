Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сенатор от Архангельской области попал в санкционный список Евросоюза

И это Виктор Новожилов, известный также как экс-спикер Архангельского областного Собрания депутатов.

Новый санкционный список в адрес представителей российского парламента составлен Евросоюзом в «наказание» за поддержку договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и ДНР и ЛНР.

В списке стоит и фамилия Ольги Епифановой, известного архангельского политика, ныне представляющей в СовФеде интересы губернатора Республики Коми.

О политическом положении еще одного поморского сенатора Александра Некрасова редакции пока неизвестно. Как, впрочем, и о его парламентской деятельности в целом.

Напомним, ранее под западные санкции по тем же мотивам попали все представители Архангельской области в Государственной Думе от партии «Единая Россия». И ничего… живы-здоровы.

10 март 07:58 | : Политика

Главные новости


Культурная жизнь Архангельска еще теплится. И другие вести из Северной области
Трюдо должен уйти. Канадский майдан-3

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (122)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20