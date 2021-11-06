Сенатор от Архангельской области попал в санкционный список Евросоюза

И это Виктор Новожилов, известный также как экс-спикер Архангельского областного Собрания депутатов.
Новый санкционный список в адрес представителей российского парламента составлен Евросоюзом в «наказание» за поддержку договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и ДНР и ЛНР.
В списке стоит и фамилия Ольги Епифановой, известного архангельского политика, ныне представляющей в СовФеде интересы губернатора Республики Коми.
О политическом положении еще одного поморского сенатора Александра Некрасова редакции пока неизвестно. Как, впрочем, и о его парламентской деятельности в целом.
Напомним, ранее под западные санкции по тем же мотивам попали все представители Архангельской области в Государственной Думе от партии «Единая Россия». И ничего… живы-здоровы.