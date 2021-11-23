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Архангельск прорвался в федеральную программу капремонта школ

Четыре образовательных учреждения областного центра получат финансирование на проведение ремонта капитального характера. Чтобы войти в программу администрация города совместно с директорами школ подготовила обоснования и документацию, подтверждающие потребность и готовность к ремонту. Заявка правительства региона получила поддержку.

Главная задача – обеспечить безопасность и комфортные условия для учащихся.

- Для включения в программу в первую очередь рассматривались школы, здания которых построены в 1930-е годы прошлого века. Среди них гимназия № 21 и школа № 23. Также капитальный ремонт ждёт школы № 77 и № 82 в Исакогорском округе – по оценке специалистов они нуждаются в восстановлении. Уже определены сроки проведения работ - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года. На проведение ЕГЭ для выпускников ремонт не повлияет, поскольку данные учреждения не являются пунктами сдачи экзаменов, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Здание гимназии № 21 на ул. Урицкого, 9 построено в 1938 году. Сейчас в школе обучается 747 ребят. На время ремонта планируется перевести школьников в ближайшие к ним общеобразовательные заведения: с 1 по 4 класс – в школу № 9, с 5 по 11 класс – школа № 36. Летняя площадка для учащихся 21 гимназии будет организована в помещениях 9 школы уже в июне этого года.

Здание школы № 23 на пр. Троицком, 162 построено в 1936 году. Здесь учится 515 детей. Планируется, что на время ремонта учащиеся начальных классов будут переведены в школу № 1, а ученики с 5 по 11 класс – в школу № 2. Летний лагерь для детей 23-й школы будет организован в 1-й школе.

Школа № 82 функционирует в двух зданиях. В программу капремонта попало то, что расположено на ул. 100-й дивизии, 12 (бывшая школа № 87). Сейчас здесь обучается 250 школьников. Все они будут временно переведены в основное здание на ул. Речников, 46.


В школе № 77 будет отремонтировано здание на ул. Дежневцев, 12, а второе здание этого образовательного учреждения – на ул. Адмирала Макарова, 33 – уже было обновлено в 2020 году. Здесь капитальный ремонт запланирован только на летний период, поэтому место организации образовательного процесса меняться не будет.

В настоящее время идет подготовка к электронным аукционам, по итогам которых определяются подрядчики.  

09 март 11:41 | : Политика / Экономика

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