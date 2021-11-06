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Пахнет не войной, но весной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья по мере сил пытались совмещать патриотические дела с повседневными. У многих получалось.

Сначала о первых.

Депутат Иван Воронцов (ЕР) вынес к архангелогородцам инициативу морально поддержать действия российской армии на территории Украины.

- В знак протеста политике этого обезумевшего коллективного Запада, который по сути развязывает своими действиями третью мировую войну и организовывает в отношении нас с вами экономическую блокаду, давайте уже решительно скажем: «ОСТАНОВИСЬ»!
Предлагаю 3 марта в 19:39 всем, кто на автомобилях, где бы вы ни были, совершить вынужденную остановку, 5 минут будет достаточно, прямо на проезжей части и подать звуковой сигнал, дружно, в унисон, всем городом предупредим мир об опасности, исходящей от Запада, попыток расширения НАТО и включения Украины в Евросоюз.

Постфактум: акция удалась на славу, о чем написали многие информагентства. Несмотря на то, что ряд автоэкспертов предупреждал о потенциальной дорожной опасности подобных флэшмобов, инцидентов во время его проведения не зарегистрировано.

Вячеслав Широкий (ЕР) волновался за ситуацию с транспортным обеспечением жителей близкой его депутатскому сердцу Соломбалы.

Широкий:

- На февральской сессии Архангельской городской Думы я поднимал этот вопрос как один из самых актуальных для горожан, и Администрация города предложила заслушать тему на отдельной комиссии. Необходимо получить ответы на вопросы, затрагивающие не только общегородские проблемы, но и проблемы в конкретных округах. Одна из таковых - транспортная доступность больницы в Соломбале. Считаю, что люди имеют право добираться до нее на общественном транспорте. Полагаю, что это не последняя комиссия по этому вопросу, а скорее всего тема будет подниматься и на сессиях Архангельской городской Думы ещё ни один раз, пока не будет наведен порядок, и люди будут пользоваться комфортной услугой перевозки в столице Поморья! 

К слову, постановление о мартовской сессии АрхГорДумы уже подписано ее председателем Валентиной Сыровой. Она (сессия) начнет свою работу 6 марта текущего года по известному адресу в традиционное время.

Что касается конкретного вопроса, поднятого депутатом Широким, коллеги по городскому парламенту обсудили его в более широком формате на заседании постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства. И конкретизировали, что дело упирается в финансы – увеличение и обновление транспортного парка, тарифы на проезд, нехватку квалифицированного, в том числе, в культурном плане, обслуживающего персонала и пр. Все эти проблемы еще раз, уже скрупулезно, будут рассматриваться на ближайшей сессии.

Также депутаты обсудили вопросы, связанные с вывозом мусора в Архангельске. Специально приглашенный по этому поводу представитель регионального оператора Валерий Шушков пояснил, что в период обильных снегопадов проблемы возникли из-за неочищенных от снега проездов, и недостаточного количества контейнеров. Вместе с тем, у оператора в начале года были проблемы с техникой и персоналом из-за пандемии коронавируса.

В первом пункте проблема решается посредством личного вмешательства главы Архангельска Дмитрия Морева. А во втором, просто смех пополам со слезами - «синие» контейнеры для сбора вторсырья, которые под конец 2021 года были установлены на контейнерных площадках областного центра, до сих пор не приняты на баланс города, их сохранность и целостность никем не контролируется.

Впрочем, представитель горадминистрации Владимир Шадрин успокоил - в течении ближайших двух недель эти контейнеры Архангельск примет на баланс. А потом будет решать, что с ними делать и кому передать на содержание дальше.

Ситуацию резюмировала спикер парламента Валентина Сырова:

- Мы должны совместно работать, чтобы Архангельск стал чистым и уютным городом. И в том числе работать с населением, приучать людей к культуре. Тем более, что наши архангелогородцы сами стремятся жить в чистом городе. Еще 15 лет назад мусор выбрасывался просто в форточки. По весне мы с депутатами все это убирали на субботниках. Сегодня такое поведение уже неприемлемо.

И уже под самый конец рабочей недели сильная половина АрхГорДумы поздравила прекрасную половину столицы региона с их Днем:

- Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым прекрасным весенним праздником – Международным женским днем!
Этот первый весенний праздник олицетворяет собой любовь и уважение, нежное и трепетное отношение ко всем женщинам.
Дорогие женщины! С каждой из вас связаны вечные ценности: дом, тепло и уют семейного очага. Ваши профессионализм, обаяние, творческая интуиция и трудолюбие обеспечивают успехи экономического и социального развития города Архангельска. Учителя, врачи, ученые, общественные деятели, предприниматели, руководители – женщины сегодня заняты во всех сферах жизнедеятельности областного центра.
Особую дань уважения мы отдаем женщинам старшего поколения - ветеранам войны и труда, тем, кто, не жалея сил, работал во благо Архангельска, его настоящего и будущего.
Желаем вам, чтобы родные и близкие были всегда для вас надежной опорой, чтобы был лад и достаток в доме, а дети росли здоровыми, умными и добрыми! Ваша поддержка, доброе слово помогают мужчинам преодолевать трудности и препятствия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для улыбок!
Всего вам самого чистого, доброго и светлого! Желаем, чтобы у вас всегда было замечательное весеннее настроение, и всегда исполнялись все ваши мечты!

Мужчины ИА RUSNORD присоединяются…  

06 март 11:55 | : Политика

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