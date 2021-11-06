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"Севералмаз" западные санкции не затронут

На одном из крупнейших промышленных предприятий Архангельской области своевременно выплачивают зарплату сотрудникам и платят налоги в бюджеты всех уровней.

Представители алмазодобывающей отрасли Архангельской области в настоящее время не испытывают проблем от введения новых санкций со стороны Запада и Европы. Более того, в руководстве АО «Севералмаз» рассчитывают на то, что последствия санкционной политики в серьезной мере не смогут повлиять на дальнейшую производственную деятельность компании.

Как ранее заявлял заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконникв, сейчас алмазодобывающая отрасль находится в стадии стабильного развития, а мировые цены на алмазное сырье на 40 процентов превышают доковидный уровень.

О работе алмазодобывающей отрасли в условиях экономических санкций, наложенных зарубежными странами, рассказал заместитель генерального директора АО «Севералмаз» Виталий Фортыгин. По его словам, предприятие продолжает выполнять свои обязательства – своевременно платить зарплату работникам и делать налоговые отчисления. Кроме того, заявил он, увеличивается численность сотрудников компании.

- В данной ситуации мы пока не чувствуем активного влияния санкций на нашу деятельность. Хотя, конечно, есть опасения, связанные с тем, что мы имеем много импортной техники, которая требует поставки запчастей. Мы вместе с нашей головной компанией «Алроса» ведем активную работу в этом направлении. А все вопросы внутреннего характера решаем в тесном сотрудничестве с правительством Архангельской области и при необходимости получаем поддержку, - отметил Виталий Фортыгин.

Он уточнил, что сейчас «Севералмаз» не видит каких-либо тревожных предпосылок и намерено работать в привычном ритме.

- Рассчитываем заниматься нашим делом стабильно, при сохранении и даже некотором увеличении количества работников, а также выполнять задачи, которые ставит перед нами государство – это зарплаты и налоги. На текущий момент у нас нет оснований для беспокойства, - сказал Виталий Фортыгин.  

06 март 11:01 | : Политика / Экономика

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