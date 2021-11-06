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Дмитрий Морев – «Архангельскхлебу»: Вы наши кормильцы!

Народному предприятию «Архангельскхлеб» - 90 лет!

Ежедневно хлебозавод выпускает свыше 45 тонн продукции, ассортимент насчитывает более 200 наименований. Производственные площади планомерно оснащаются современным оборудованием.

Генеральный директор «Архангельскхлеба» Светлана Лапшина считает, что главный секрет – это люди, которые работают с душой. Численность сотрудников предприятия составляет более 500 человек.  

- С уверенностью можно сказать, что Архангельск не только гордится достижениями предприятия, но и искренне любит его продукцию. Сохранить традиции и постоянно внедрять инновации, соответствовать запросу покупателей – это настоящий успех. Спасибо коллективу предприятия за ежедневный добросовестный труд и за то, что в каждое изделие вложена любовь к горожанам! Финансового процветания «Архангельскхлебу», новых творческих находок, а каждому сотруднику – здоровья, благополучия и профессионального признания! – поздравляет работников и ветеранов предприятия-юбиляра глава города.

 

05 март 12:59 | : Политика

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