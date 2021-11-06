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"Маршал Рокоссовский" нашел обходной путь западным санкциям

Новый паром "Маршал Рокоссовский" позволит гарантировать постоянную надежную связь Калининградской области со всей страной и поможет обеспечить достойные условия жизни ее жителям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную надежную связь западного форпоста России со всей страной. А это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, для бесперебойных поставок продукции и устойчивой работы компаний и предприятий региона", — сказал Путин в ходе церемонии поднятия государственного флага на пароме "Маршал Рокоссовский" в режиме видеоконференции.

Он отметил, что уже сегодня это судно повезёт в Калининградскую область товары повседневного спроса, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона.

По словам Путина, новый паром сможет выходить в море в сложных погодных условиях, а зимой без сопровождения ледокола.

05 март 11:36 | : Политика

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