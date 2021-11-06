Правительство РФ: регионы должны поддержать малый и средний бизнес

Для реализации намеченных мероприятий первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил главам регионов создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса и задействовать весь арсенал имеющихся у них мер.
Правительство России подготовило комплекс мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Они направлены на смягчение регулирования и упрощение отдельных процедур для бизнеса. Соответствующее решение озвучено сегодня в ходе селекторного совещания с главами регионов и руководителями деловых объединений, которое прошло под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
— Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка России, – приводятся в сообщении пресс-службы Кабинета министров слова Белоусова.
Вице-премьер поручил главам субъектов РФ создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса и задействовать весь арсенал имеющихся у них мер.
Правительство планирует также переориентировать действующие меры поддержки для помощи предпринимателям. Речь идет о гарантийной поддержке, донастройке механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП, а также о корректировке программы кредитования в рамках отраслевого нацпроекта.
Сегодня в правительство также были внесены предложения о смягчении условий получения господдержки и доступа к электронной торговле для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся экспортом.
«Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что в Правительство Российской Федерации уже внесены предложения по смягчению условий получения мер господдержки и доступа к электронной торговле. По ее словам, РЭЦ аккумулирует предложения экспортеров по новым мерам поддержки и расширению действующих», – сообщили в пресс-службе кабмина.
По словам Никишиной, РЭЦ запустил горячую линию, которая должна стать центром сбора информации от компаний.
— У России есть экспортные рынки, которые не только не закрылись, но и хотят расширять сотрудничество, – подчеркнула глава РЭЦ.
В селекторном совещании приняли участие главы российских регионов, представители Минфина, Минпромторга, Банка России, ФНС, а также президент «Деловой России» Алексей Репик, президент «Опоры России» Александр Калинин и вице-президент ТПП России Елена Дыбова.