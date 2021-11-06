Министр Мурашко: В стране сформированы значительные запасы лекарственных средств

Для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа. Соответствующее решение принято на совещании, которое прошло в Минздраве России. В нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, Росздравнадзора, эксперты.
— Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов, – заявил на совещании Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. – В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение двух-трехлетних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибьюторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации.
Михаил Мурашко подчеркнул, что межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме следить за ситуацией и вырабатывать оперативные шаги для стабильности обеспечения медицинской сети необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу.