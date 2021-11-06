Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Министр Мурашко: В стране сформированы значительные запасы лекарственных средств

Для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа. Соответствующее решение принято на совещании, которое прошло в Минздраве России. В нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, Росздравнадзора, эксперты.

— Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов, – заявил на совещании Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. – В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение двух-трехлетних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибьюторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации.

Михаил Мурашко подчеркнул, что межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме следить за ситуацией и вырабатывать оперативные шаги для стабильности обеспечения медицинской сети необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу.

 

05 март 09:30 | : Политика

Главные новости


К отопительному сезону в Архангельской области есть вопросы
Украина объявила войну Красной России. И другие вести из Северной области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (74)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20