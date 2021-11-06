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Дмитрий Морев в рейтинге* Медиалогии

В февральском рейтинге компании «Медиалогия», отслеживающим позиции глав столиц субъектов СЗФО, мэр Архангельска Дмитрий Морев занял 6-е место.

Отметим, что прошедший месяц бросил серьезный вызов администрации столицы Поморья в части ликвидации последствий обильных снегопадов, с которыми в целом справились.

Также стоит отметить меры, принимаемые по повышению качества уборки придворовых территорий, подготовку к приему беженцев с зоны боевых действий на востоке Украины, строительство в Архангельске новых объектов спортивной инфраструктуры и пр.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 74 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

 

05 март 07:54 | : Политика

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