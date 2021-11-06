"Единая Россия" выступила за легализацию рынка криптовалют

Минфин, экспертное сообщество и представители криптобирж поддерживают позицию партии о необходимости легализовать рынок и защитить людей от возможных рисков.
Развитию блокчейн-технологий и регулированию рынка цифровых активов был посвящен экспертный круглый стол, который прошел в «Единой России» 3 марта. Его участники обсудили законопроект Минфина, который должен урегулировать рынок криптовалют, а также представили свои инициативы в этой сфере.
Как подчеркнул модератор дискуссии, зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, сегодня в России порядка 12% населения в той или иной степени вовлечены в криптовалютные операции.
«Это миллионы наших сограждан. Наша задача – защитить их от угроз, связанных с теневым оборотом криптовалюты, мошенническими действиями, также использованием в криминальных расчетах, неопределенность статуса площадок. Правовых «серых» зон, к которым сейчас относится криптовалютный рынок, в России быть не должно», - подчеркнул он.
В свою очередь, депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский подчеркнул, что легализация рынка цифровых активов с конвертацией на российский рубль минимизирует последствия санкций.