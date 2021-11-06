Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" выступила за легализацию рынка криптовалют

Минфин, экспертное сообщество и представители криптобирж поддерживают позицию партии о необходимости легализовать рынок и защитить людей от возможных рисков.

 Развитию блокчейн-технологий и регулированию рынка цифровых активов был посвящен экспертный круглый стол, который прошел в «Единой России» 3 марта. Его участники обсудили законопроект Минфина, который должен урегулировать рынок криптовалют, а также представили свои инициативы в этой сфере.

Как подчеркнул модератор дискуссии, зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, сегодня в России порядка 12% населения в той или иной степени вовлечены в криптовалютные операции. 

«Это миллионы наших сограждан. Наша задача – защитить их от угроз, связанных с теневым оборотом криптовалюты, мошенническими действиями, также использованием в криминальных расчетах, неопределенность статуса площадок. Правовых «серых» зон, к которым сейчас относится криптовалютный рынок, в России быть не должно», - подчеркнул он.

В свою очередь, депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский подчеркнул, что легализация рынка цифровых активов с конвертацией на российский рубль минимизирует последствия санкций.

04 март 13:32 | : Политика / Экономика

Главные новости


К отопительному сезону в Архангельской области есть вопросы
Украина объявила войну Красной России. И другие вести из Северной области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (61)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20