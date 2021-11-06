У Соловков появился новый московский "смотрящий"

Фонд по развитию и сохранению Соловецкого архипелага возглавил Леонид Ставицкий.
До него эту должность занимал многоопытный Михаил Фрадков, выходец из внешней разведки, успевший побывать ранге председателя правительства РФ (2004-2007).
О Ставицком известно:
Родился в 1958 году в Москве. В 2000 году был назначен первым заместителем министерства строительства Московской области. С 2002 по 2013 год возглавлял Звенигород. С 2013 по 2019 годы Ставицкий занимал должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.