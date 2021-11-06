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У Соловков появился новый московский "смотрящий"

Фонд по развитию и сохранению Соловецкого архипелага возглавил Леонид Ставицкий.

До него эту должность занимал многоопытный Михаил Фрадков, выходец из внешней разведки, успевший побывать ранге председателя правительства РФ (2004-2007).

О Ставицком известно:

Родился в 1958 году в Москве. В 2000 году был назначен первым заместителем министерства строительства Московской области. С 2002 по 2013 год возглавлял Звенигород. С 2013 по 2019 годы Ставицкий занимал должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.

04 март 13:10 | : Политика

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