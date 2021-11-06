Дмитрий Морев нашел возможность решить проблему с недостроем на Доковской

В феврале текущего года были внесены изменения в Земельный кодекс РФ, которые дают право администрации Архангельска выставить на торги не только сами здания, но и земельные участки.
Социальные дома на Левом берегу строились по программе переселения из аварийного жилья в 2011 году, но в эксплуатацию их так и не ввели. Были обнаружены нарушения, которые строительная организация должна была исправить за свой счет, но подрядчик сбежал.
Чтобы принять решение относительно дальнейшей судьбы зданий, муниципалитетом было принято решение провести обследование. Такая возможность появилась лишь в 2018 году, поскольку ранее объекты считались вещдоками по уголовному делу. Вывод обследования оказался однозначным: здания не могут быть достроены и введены в эксплуатацию как жилые дома.
- Аварийное жилье – самая острая проблема нашего города, а недостроенные здания на улице Доковской многие годы служат немым укором. К сожалению, нет никакой возможности достроить их и предоставить жилье под переселение. К такому выводу пришли эксперты, изучившие конструкции. При этом строительные, противопожарные нормы за 11 лет изменились, стали значительно жестче. Нововведения в земельном законодательстве позволяют нам сейчас продать объекты незавершенного строительства и земельные участки. И мы намерены воспользоваться этой возможностью, - заявил глава Архангельска Дмитрий Морев.
В 2020 году дома на Доковской были включены в план приватизации, предпринимались и шаги для их продажи. Однако до изменения Земельного кодекса РФ на торги могли выставляться лишь сами объекты незавершенного строительства – без земельных участков, которые входят во второй водоохранный пояс. Сейчас это ограничение снято, и администрация города готовится к проведению аукциона. Планируется, что он состоится в конце первого полугодия.
Также администрация Архангельска выиграла суд в отношении директора компании-застройщика «Империя Нова» Александра Голощапова, действия которого нанесли ущерб бюджету, а дома не были введены в эксплуатацию. Сотрудники муниципально-правового департамента оказывают содействие судебным приставам, чтобы средства были возвращены в городской бюджет.