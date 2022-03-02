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Для волонтеров "Единой России" главная задача - помощь Донбассу и Луганску

 Помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является одним из главных направлений волонтерской работы «Единой России» в условиях проведения операции на Украине, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии.

«Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо», - сказал он.

Андрей Турчак напомнил, что накануне на Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям.

«В ближайшие дни сформируем несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и другие гражданские специалисты. Они будут оказывать медицинскую помощь не на передовой, а заниматься работой в республиканских больницах», - добавил Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на работе «Единой России» по поддержке людей и бизнеса в условиях санкций. Для минимизации последствий агрессивной экономической политики Запада в отношении нашей страны будет развернут весь потенциал системообразующих отраслей. К работе над пакетом мер в составе правительственной комиссии привлечены представители партии - вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

Также в соответствии с новыми задачами будет переформатирована народная программа «Единой России».

«В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса. Прошу максимально эффективно коммуникации выстроить по работе над правительственными законопроектами. Центральный исполком «Единой Росси» окажет нашим коллегам всевозможное содействие», - подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, «Единая Россия» в первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника – все, что требуется для жизнеобеспечения людей. Помимо этого, региональные отделения «Единой России» закупают игрушки, творческие материалы и книги для детей.

«На базе Архангельской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» открыт консультационно-правовой центр для эвакуируемых из Донбасса жителей. Центр даёт  правовые консультации по вопросам получения социальных выплат, гражданства Российской Федерации, по сбору документов для определения детей в учреждения дошкольного и школьного образования, по вопросам трудоустройства  и прочим. На текущий момент в Архангельскую область жители из Донбасса организованно не приезжали, четыре человека приехали самостоятельно. Их встретили волонтеры, вручили средства первой необходимости и дали все инструкции. Жители Архангельской области обращаются в центр для того, чтобы предложить свою помощь, в случае организованного приезда жителей из ДНР и ЛНР.

В Архангельской области усилиями волонтерского центра партии и «Красного креста» собирается гуманитарная помощь, в рег. отделение «Красного креста» можно приносить средства первой необходимости. А в общественной приемной партии совместно с «Молодой Гвардией Единой России» происходит сбор игрушек и детских вещей», - Сергей Эммануилов, руководитель Архангельской региональной общественной приемной и волонтерского центра.

Кроме того, «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи жителям, в ближайшее время на Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направит волонтеров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Также партия решает вопрос лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов.  

03 март 16:39 | : Политика

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