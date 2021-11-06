Архангельские коммунисты снова манипулируют именем Сталина

23 февраля небольшая группа сторонников коммунистической идеи традиционно собралась у танка «Иосиф Сталин» провести так называемую Боевую вахту.
Мероприятие протокольное, как и его атрибуты - короткие выступления записных ораторов, возложение красных гвоздик, здравницы в честь любимого вождя.
Однако в итоговой резолюции организаторы не преминули привязать акцию к текущему политическому моменту Стоит заметить, что событие происходило за два дня до начала спецоперации российской армии на Украине, и вряд ли кто-то из организаторов был в курсе готовящегося..
Выдержка:
- Последние Решения Российского Руководства, по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик от бандеровских мелкобуржуазных националистов, натолкнулись на ожесточённое противодействие международной и внутрироссийской контрреволюции.
И тут, в самый раз вспомнить азбуку революционного марксизма:
«Есть у революции начало – нет у революции конца!».
Далее мечты о возрождении Советского Союза под лозунгом - «Иосиф Сталин» – в ожидании приказа…».
По свидетельству проходивших мимо наблюдателей, старенький танк только тяжело вздыхал…
(фото предоставлены Василием Поздеевым)