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Архангельские коммунисты снова манипулируют именем Сталина

23 февраля небольшая группа сторонников коммунистической идеи традиционно собралась у танка «Иосиф Сталин» провести так называемую Боевую вахту.

Мероприятие протокольное, как и его атрибуты - короткие выступления записных ораторов, возложение красных гвоздик, здравницы в честь любимого вождя.

 Однако в итоговой резолюции организаторы не преминули привязать акцию к текущему политическому моменту Стоит заметить, что событие происходило за два дня до начала спецоперации российской армии на Украине, и вряд ли кто-то из организаторов был в курсе готовящегося..

Выдержка:

- Последние Решения Российского Руководства, по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик от бандеровских  мелкобуржуазных националистов,  натолкнулись на ожесточённое  противодействие международной и внутрироссийской  контрреволюции.

 И тут, в самый раз вспомнить азбуку революционного марксизма:

«Есть у революции начало – нет у революции конца!».

Далее мечты о возрождении Советского Союза под лозунгом - «Иосиф Сталин» – в ожидании приказа…».

По свидетельству проходивших мимо наблюдателей, старенький танк только тяжело вздыхал…

(фото предоставлены Василием Поздеевым)

 

03 март 15:50 | : Политика

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