"Единая Россия" разрабатывает план, как бороться с санкциями

Также партия переформатирует народную программу под антикризисные задачи.
«Единая Россия» принимает самое активное участие в подготовке плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с Правительством. Для работы над пакетом мер создана правительственная комиссия, куда вошли представители партии – первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.
«Мы столкнулись с беспрецедентной экономической агрессией Запада на нашу страну. Сейчас важно незамедлительно развернуть весь потенциал нашей экономики на защиту системообразующих отраслей, наших предприятий. В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии.
Он подчеркнул, что решения будут приниматься максимально оперативно и точно, без бюрократических проволочек. При этом участие представителей «Единой России» в оперативном штабе Правительства позволит переформатировать народную программу партии в соответствии с новыми задачами.
«В режиме регулярной обратной связи обмениваться мнениями и дополнять план», - подчеркнул Андрей Турчак.
В свою очередь, Александр Жуков сообщил, что специалисты «Единой России» получают информацию, которая необходима для выработки неотложных мер, непосредственно с мест.
«Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении. Поддержать компании, которые попадают под санкции. И помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, чтобы сохранить рабочие места. Все обязательства – в первую очередь социальные – должны выполняться в первоочередном порядке», - отметил он.
Александр Жуков также сообщил, что первые законопроекты по поддержке экономики будут рассмотрены уже 4 марта. Они помогут создать предпринимателям максимально благоприятные условия и сократить избыточные административные требования.
«В ближайшее время в ГосДуме планируются к рассмотрению законопроекты, которые помогут нашей экономике и защитят системообразующие отрасли, а также помогут создать предпринимателям максимально благоприятные условия, в том числе в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Также при председателе Госудумы РФ Вячеславе Володине в парламенте создан советпо поддержке граждан в условиях санкций. Все бюджетные и социальные обязательства будут исполняться в первоочередном порядке», - сообщил Михаил Кисляков, депутат Государственной Думы.
Правительственные законопроекты разрешат оперативное использование дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета на обеспечение различных мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации – в том числе и возможности Правительства принимать такие решения, как увеличение пенсий; дадут возможность оперативно направлять оперативные доходы в бюджет и оттуда финансировать все необходимые мероприятия; упростят процедуры приобретения необходимых лекарств и оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок. А также помогут защитить права российских граждан, которые проходили обучение за рубежом.