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За бурной поддержкой спецоперации архангельский ОНФ не забывает о беженцах

В рамках акции #МыВместе Народный фронт в Архангельской области организовал сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Представители Народного фронта собрали первую гуманитарную помощь для прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР.

«Понимаем, как тяжело сейчас жителям ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома, взяв с собой только самое необходимое. На призыв о помощи сразу откликнулись члены регионального штаба, активисты регионального отделения Народного фронта. Сейчас мы формируем список необходимых вещей для передачи в регионы, где временно разместились жители ДНР и ЛНР, – сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров. – Люди, приехавшие в Россию, нуждаются в заботе. Мы сделаем все, чтобы они почувствовали себя защищенными и имели все необходимое на первое время».

После сбора гуманитарной помощи, в которую входят продукты длительного хранения, предметы гигиены, постельное белье и т.д., региональный исполком Народного фронта передаст собранные вещи для отправки вынужденным переселенцам.

Народный фронт благодарит за оказанную гуманитарную помощь всех, кто уже принял участие в ее сборе и только планирует к нему присоединиться.

03 март 13:55 | : Политика

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