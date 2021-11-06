За бурной поддержкой спецоперации архангельский ОНФ не забывает о беженцах

В рамках акции #МыВместе Народный фронт в Архангельской области организовал сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
Представители Народного фронта собрали первую гуманитарную помощь для прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР.
«Понимаем, как тяжело сейчас жителям ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома, взяв с собой только самое необходимое. На призыв о помощи сразу откликнулись члены регионального штаба, активисты регионального отделения Народного фронта. Сейчас мы формируем список необходимых вещей для передачи в регионы, где временно разместились жители ДНР и ЛНР, – сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров. – Люди, приехавшие в Россию, нуждаются в заботе. Мы сделаем все, чтобы они почувствовали себя защищенными и имели все необходимое на первое время».
После сбора гуманитарной помощи, в которую входят продукты длительного хранения, предметы гигиены, постельное белье и т.д., региональный исполком Народного фронта передаст собранные вещи для отправки вынужденным переселенцам.
Народный фронт благодарит за оказанную гуманитарную помощь всех, кто уже принял участие в ее сборе и только планирует к нему присоединиться.