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Дмитрий Морев обещает не допустить подтопления Архангельска

Глава Архангельска Дмитрий Морев поручил муниципальному предприятию «Городское благоустройство» заблаговременно приступить к мероприятиям по отогреву дренажно-ливневой системы. Из-за большого объема снега и прогнозов скорого наступления весны мероприятия стартовали на три недели раньше обычного.

 Содержание дренажно-ливневой канализации Архангельска – одно из направлений деятельности МУП «Городское благоустройство».

 - Необходимо приложить максимум усилий, чтобы в период активного таяния снега ливневая система была полностью готова к приему талых вод. МДУ и подрядчики округов продолжают работу по вывозке снега с территорий города. Но убрать все до последней снежинки невозможно, а объем осадков в этом году значительно превышает средние показатели. Поэтому подготовке системы водоотведения должно быть уделено самое пристальное внимание, - поставил задачу Дмитрий Морев. 

Уже сегодня спецтехника работает на пр. Троицкий. Чтобы избежать затопления проводится отогрев магистральных и дождеприемных колодцев с помощью парогенератора. Еще в прошлом году была  проведена очистка колодцев, а сейчас сотрудники «Городского благоустройства» приступили к их размораживанию. 

- Под высокой температурой около 180-200 градусов производится размораживание наледи над решеткой и внутри колодца. В этом году промерзание небольшое – до 1,2 метра, но многие колодцы находятся не на проезжей части, а под большим слоем снега. Образовавшуюся после отогрева жидкость убираем илососами, - пояснил и.о. заместителя директора МУП «Городское благоустройство» Валерий Хвиюзов. 

Всего предстоит отогреть порядка 2 тысяч колодцев. На работу с каждым требуется от 30 минут до полутора часов. В первую очередь мероприятия проводятся на крупных магистралях – проспекты Троицкий, Московский, Ленинградский, Никольский, но точечно техника уже работает в округе Варавино-Фактория и в Северном округе.

  

03 март 13:09 | : Политика

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