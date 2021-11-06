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"Эхо Москвы" уходит из информационного пространства

Большинством голосов Совета Директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы.

Такое сообщение только что появилось на сайте радиостанции, среди учредителей которой есть главный российский естественный монополист – «Газпром».

Напомним, у Роспотребнадзора к «Эхо Москвы» были серьезные претензии в отношении освещения событий на Украине. До этого популярная радиостанция прекращала свое вещание один раз – во время августовского путча 91-го года… и то ненадолго.

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03 март 10:36 | : Политика

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