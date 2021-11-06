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Соловки открылись

Соответствующий Указ подписал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Выдержка:

«Указом исключена необходимость предъявления документов, подтверждающих вакцинацию, наличие противопоказаний, факт болезни коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест при посещении Соловецкого архипелага.

Это касается как перевозки организациями, осуществляющими воздушные и морские перевозки пассажиров и багажа, так и размещения в гостиницах и иных средствах размещения»

Наблюдатели предрекают, что в этом году исторический архипелаг ожидает небольшой туристический бум… не так много мест осталось на планете, куда россиянин может поехать с познавательными и релаксическими целями.

Если деньги будут, конечно…

02 март 13:25 | : Политика

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