Соловки открылись

Соответствующий Указ подписал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Выдержка:
«Указом исключена необходимость предъявления документов, подтверждающих вакцинацию, наличие противопоказаний, факт болезни коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест при посещении Соловецкого архипелага.
Это касается как перевозки организациями, осуществляющими воздушные и морские перевозки пассажиров и багажа, так и размещения в гостиницах и иных средствах размещения»
Наблюдатели предрекают, что в этом году исторический архипелаг ожидает небольшой туристический бум… не так много мест осталось на планете, куда россиянин может поехать с познавательными и релаксическими целями.
Если деньги будут, конечно…