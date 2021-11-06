Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Там, где была наливайка. Дмитрий Морев приглашает в борцовский клуб на Осипенко

Зал на ул. Полины Осипенко, 3/1 работает всего два месяца. Здесь бесплатно занимаются греко-римской борьбой мальчишки, зачисленные в спортшколу № 6. Глава Архангельска Дмитрий Морев оценил условия нового спортобъекта и  перспективы его развития.

 Борцовский зал открылся в округе Майская горка в здании, где раньше находилась «наливайка». Два года назад помещения были переданы спортшколе, а реализовать проект удалось благодаря совместной работе областного правительства, администрации города и социально ориентированного бизнеса.

 Как пояснил директор спортшколы № 6 Кирилл Сютковский, сейчас в новом отделении тренируется две группы мальчиков от 6,5 до 13 лет, а дополнительно оборудован тренажерный зал. Есть и возможности для расширения: в соседних помещениях уже начался ремонт.

- Зал открылся совсем недавно, и свободные места в группах по греко-римской борьбе еще есть. Приглашаю юных архангелогородцев, их родителей оценить наш новый клуб «Белый медведь». Современное оборудование, опытный тренер, выверенная программа занятий – есть всё для достижения хороших спортивных результатов. Также сейчас мы обсуждаем с советами ветеранов вопрос об открытии в зале групп ОФП для пенсионеров. При поддержке этой идеи готовы оказать содействие – важно дать возможность для оздоровления горожанам уважаемого возраста, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Благотворительный фонд группы компаний «Аквилон» также готов помогать развитию нового спортзала.

 - В округе Майская горка сосредоточено строительство жилых домов, растет количество семей с детьми. Должно расти и количество спортивных объектов, поэтому мы оказали финансовую помощь в ремонте зала. И готовы участвовать в его дальнейшем расширении, - отметил депутат областного Собрания и учредитель благотворительного фонда ГК «Аквилон» Александр Фролов.

Ремонт в дополнительных помещениях для клуба только начался, и сейчас обсуждаются варианты его использования для развития того или иного спортивного направления.

Узнать подробную информацию о зачислении в детские группы по греко-римской борьбе можно по телефону 22-50-15 или в группе https://vk.com/sport_school6.

  

02 март 11:45 | : Политика

Главные новости


Украина объявила войну Красной России. И другие вести из Северной области
Отдохнуть душой от войны. Катрены Александра Чашева

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (27)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)

Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20