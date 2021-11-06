Там, где была наливайка. Дмитрий Морев приглашает в борцовский клуб на Осипенко

Зал на ул. Полины Осипенко, 3/1 работает всего два месяца. Здесь бесплатно занимаются греко-римской борьбой мальчишки, зачисленные в спортшколу № 6. Глава Архангельска Дмитрий Морев оценил условия нового спортобъекта и перспективы его развития.
Борцовский зал открылся в округе Майская горка в здании, где раньше находилась «наливайка». Два года назад помещения были переданы спортшколе, а реализовать проект удалось благодаря совместной работе областного правительства, администрации города и социально ориентированного бизнеса.
Как пояснил директор спортшколы № 6 Кирилл Сютковский, сейчас в новом отделении тренируется две группы мальчиков от 6,5 до 13 лет, а дополнительно оборудован тренажерный зал. Есть и возможности для расширения: в соседних помещениях уже начался ремонт.
- Зал открылся совсем недавно, и свободные места в группах по греко-римской борьбе еще есть. Приглашаю юных архангелогородцев, их родителей оценить наш новый клуб «Белый медведь». Современное оборудование, опытный тренер, выверенная программа занятий – есть всё для достижения хороших спортивных результатов. Также сейчас мы обсуждаем с советами ветеранов вопрос об открытии в зале групп ОФП для пенсионеров. При поддержке этой идеи готовы оказать содействие – важно дать возможность для оздоровления горожанам уважаемого возраста, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.
Благотворительный фонд группы компаний «Аквилон» также готов помогать развитию нового спортзала.
- В округе Майская горка сосредоточено строительство жилых домов, растет количество семей с детьми. Должно расти и количество спортивных объектов, поэтому мы оказали финансовую помощь в ремонте зала. И готовы участвовать в его дальнейшем расширении, - отметил депутат областного Собрания и учредитель благотворительного фонда ГК «Аквилон» Александр Фролов.
Ремонт в дополнительных помещениях для клуба только начался, и сейчас обсуждаются варианты его использования для развития того или иного спортивного направления.
Узнать подробную информацию о зачислении в детские группы по греко-римской борьбе можно по телефону 22-50-15 или в группе https://vk.com/sport_school6.