Существование архангельского Центрального рынка под большим вопросом

Сегодня проблема убыточного объекта торговли (только за 2020 год минус 500 000 тысяч рублей из городской казны) обсуждалась на комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики АрхГорДумы.
Мнения народных депутатов разделились…
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова:
- Сегодня мы обсудили ряд возможных сценариев развития «Центрального рынка», предложенных городской Администрацией, стороны обменялись мнениями. Считаю, что вопрос можно вынести на текущую сессию городской Думы, предварительно обсудив еще раз на профильных комиссиях. Сегодня городская Администрация заявила, что на текущий ремонт, модернизацию рынка надо около 120 млн. рублей, всего на «обновленную» концепцию рынка как стационарного объекта торговли заявлено в пределах 360-390 млн. рублей. Очевидно, что таких средств в городском бюджете нет, ведь это, по большому счету, не входит в компетенцию города (содержание коммерческих объектов) – у нас средства идут на ремонт и содержание городской инфраструктуры, социальной сферы, зарплату бюджетникам и т.д. И вопрос, надо ли в рамках городского бюджета управлять такими «коммерческими» объектами, сегодня активно обсуждается.
Вице-спикер городской Думы Александр Гревцов:
- Я поддержал предложенную идею моего коллеги Виталия Морозкова по возможной передаче «Центрального рынка» в областную собственность в качестве объекта регионального культурного значения.
Депутат Иван Воронцов:
- Обсудили меры обременения, предложенные городской Администрацией, в ходе возможной приватизации предприятия: сохранение рабочих мест, переквалификация кадров и сохранение вида деятельности.
Депутат Александр Петухов:
- На сегодня содержать объект, которому десятки и десятки лет, очень накладно городскому бюджету. Это становится большим обременением для города.
Депутат Мария Харченко:
- Сегодня альтернативной точки продажи местных сельскохозяйственной продукции в городе нет. Предлагаю сохранить «Центральный рынок» как объект торговли.
Депутат Сергей Чанчиков:
- «Центральный рынок», на мой взгляд, превратился в обычный объект торговли, которых в городе очень много. Содержать предприятие на средства горожан и вкладывать сотни млн. рублей из городского бюджета – не очень разумная перспектива. Считаю, что надо предложить потенциальным инвесторам сесть за стол переговоров, обсудить условия по объекту и концепцию, предложенную городской Администрацией. И бизнес уже сам определится и предложит свои варианты развития, возможно, в формате государственно-частного партнерства. Может, тут будет другой объект, с другим назначением, или обновленный «центральный рынок», это надо обсуждать с бизнесом.
Михаил Федотов, председатель профильной комиссии:
- Мы обсудили предложенные варианты развития «Центрального рынка». По большому счету, мнений два: или оставлять рынок как объект торговли за счет городского бюджета, что повлечет уже сейчас на ремонт здания 120 млн. руб., а в дальнейшем, на возможную модернизацию – до 400 млн. рублей, или мы передаем предприятие по рыночной цене через аукцион бизнесу с возможными условиями (обременениями), и бизнес уже решает, что должно быть на месте рынка. Депутаты предложили вопрос вынести на текущую сессию, тем самым продолжить активное обсуждение на профильных депутатских комиссиях.