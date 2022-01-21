Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Единая Россия» расширяет направления помощи беженцам и жителям Донбасса. Поморье присоединяется

 «Единая Россия» организует новые направления волонтерской помощи не только для эвакуированных жителей Донбасса, но и для тех, кто остается на территории народных республик. Необходимо помочь людям как можно скорее вернуться к мирной жизни, об этом на ВКС с региональными отделениями партии заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Он сообщил, что партия открыла централизованный сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса. Аналогичную масштабную кампанию «Единая Россия» проводила в начале пандемии – благодаря этому удалось снять потребности в регионах по СИЗам, реанимобилям, транспорту для врачей в регионах.

«Рассчитываю, что весь депутатский корпус, руководители Центрального исполкома, региональных исполкомов проявят наибольшую ответственность», - подчеркнул Андрей Турчак.

Вслед за военной помощью народные республики остро нуждаются в гражданских специалистах, в первую очередь - врачах и медицинском персонале, отметил он.

«Единая Россия» запускает формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи на Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи», - сказал Андрей Турчак.

Это направление возглавил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, партия запустит на Донбассе «Поезда здоровья».

«Это микроавтобусы, на которых выезжают специалисты - окулисты, лоры, педиатры. Никуда не делся ковид, будут и специалисты по этому направлению. Будем помогать стационарно, оборудованием и медикаментами», – сказал Дмитрий Хубезов.

Чтобы оценить потребности в медицинской и гуманитарной помощи уже сегодня сводный волонтерский отряд выедет на территорию ЛДНР, сообщил депутат Госдумы, координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

Помимо этого, «Единая Россия» организует досуг и обучение детей беженцев. Идет закупка игрушек, детских книг, наборов для творчества. «Молодая Гвардия Единой России» в нескольких ПВРах открыла детские комнаты, где работают волонтеры-медики и волонтеры-психологи.

«В Самарской и Рязанской областях детям будут выдаваться специальные карточки для посещения парков развлечений. Саратовское отделение «Единой России» бесплатно распределяет билеты для посещения театров и цирков беженцами с детьми. Этот опыт нужно использовать», - сказал Андрей Турчак.

Дополнительное направление работы волонтеров – помощь пассажирам, рейсы которых были отменены и которых перенаправляют в другие города для перелетов.

«Партия должна посмотреть, чем можно помочь - логистика, организация питания пассажиров. Важно, чтобы люди почувствовали, что они не остались один на один со своими проблемами», - подчеркнул секретарь Генсовета.

Он сообщил, что первые 800 тонн гуманитарного груза от 24 региональных отделений «Единой России» распределены по ПВР Ростовской области. Еще 500 тонн будут перенаправлены в регионы, где открыты 400 ПВР. В них размещено более 120 тысяч человек. Также «Единая Россия» на базе своих общественных приемных организовала правовые центы для помощи беженцам.

«Мы чувствуем высокую ответственность в части быстрого реагирования по решению тех нужд и проблем, с которыми столкнутся вновь прибывшие в наш регион жители ДНР и ЛНР, — отмети он. — На территории Архангельской области мы уже имеем опыт взаимодействия с жителями ДНР и ЛНР и оказания им помощи. Плюс за последние два года у нас сложился большой опыт в части оказания волонтерской помощи в условиях пандемии. Сейчас мы интенсивно готовимся, отрабатываем  возможные алгоритмы тех или иных ситуаций, с которыми могут столкнуться прибывающие граждане.  В этом испытании мы готовы абсолютно по всем направлениям подставить им своё плечо и оказать необходимую помощь», - Сергей Эммануилов, руководитель Архангельской региональной общественной приемной партии

Напомним, «Единая Россия» в первый день эвакуации жителей Донбасса объявила сбор гуманитарной помощи и создала резервные фонды в регионах, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк.

В ПВР на территории России работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Всего в помощи беженцам задействовано более 4 тысяч волонтеров.  

28 февраль 12:17 | : Политика

Главные новости


Отдохнуть душой от войны. Катрены Александра Чашева
Матросские песни. Были и небыли к Дню защитника Отечества

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20